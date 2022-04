Deshalb war die B12 gesperrt: Auto fährt in Sattelzug

Von: Michael Acker

Teilen

Die Polizei musste zu einem schweren Unfall nach Hohenlinden ausrücken. © Carsten Rehder

Ein Pkw ist in Hohenlinden mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Die B12 musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Hohenlinden - Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Freitag, 22. April, kurz nach 8 Uhr in Hohenlinden ereignet. Das teilte die Polizei Ebersberg mit. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem Skoda von der Kreisstraße 6 nach links auf die B12 in Richtung Hohenlinden auffahren. Dabei übersah er einen 44-Jährigen, der mit seinem Sattelzug in Richtung Maitenbeth unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw wurde anschließend in die Leitplanke geschleudert. Glücklicherweise wurde dessen Fahrer nur leicht verletzt, er konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Die B12 war für etwa zwei Stundenkomplett gesperrt. An der Unfallstelle waren neben zwei Streifen der Polizei Ebersberg und einer Streife der Verkehrspolizei Hohenbrunn noch die Feuerwehr Hohenlinden, die Straßenmeisterei sowie das BRK Ebersberg eingesetzt.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.