Sportplatz: Hohenlinden bleibt bei Kunstrasen

Die Sportplatzgestaltung war jetzt nochmal Thema im Hohenlindener Gemeinderat. Erneutes Ergebnis: Der Platz wird mit Kunstrasen ausgestattet.

Hohenlinden – Eigentlich hatte der Hohenlindener Gemeinderat schon vor geraumer Zeit die Weichen zugunsten eines Kunstrasenplatzes im Zuge der geplanten Erweiterung des Sportgeländes gestellt. Deshalb gab es bei einigen Beteiligten auch eine Spur der Verwunderung festzustellen, als das Thema am Montag erneut auf der öffentlichen Tagesordnung des Plenums stand.

Bei drei Gegenstimmen aus dem Lager der Grünen-Fraktion erneuerten die Mandatsträger ihren Willen, beim Bau eines neuen Spielfeldes für den Fußballsport auf eine synthetische Lösung zu setzen. Was das alles einmal kosten wird und vor allem, wann das Projekt umgesetzt werden wird, blieb indes im Verlauf der Juli-Sitzung im Bürgersaal Wendlandhaus noch offen.

Um ihren Wünschen einen gewissen Nachdruck zu verleihen, waren Kicker des örtlichen SVH in Mannschaftsstärke in den Versammlungssaal gekommen. So viel Besuch ist selten, wenn die Ratsmitglieder tagen.

In einem Mix aus Werbeveranstaltung und Vermittlung einiger wichtiger Hintergründe im Zusammenhang mit Kunstrasen hatte ein geladener Vertreter einer Herstellerfirma eingangs ausführlich Gelegenheit bekommen, Zuhörer, Aktive und Ratsmitglieder über die Vorzüge von Kunstrasenlösungen zu überzeugen.

Seine Kernsätze lauteten: Ein Kunstrasen ersetze, was die Nutzbarkeit angeht, drei Rasenspielflächen. Naturrasen sei pro Jahr zwischen 600 und 800 Stunden bespielbar, Kunstrasen bis zu 2000 Stunden.

Inzwischen gebe es auch klimaneutral hergestellten Kunstrasen; produziert auf der Basis etwa von brasilianischem Zuckerrohr. Kunstrasen brauche deutlich weniger Pflege über das Jahr gesehen als natürlicher Rasen. Sollte ein Austausch des Spielteppichs, in der Regel nach 15 Jahren, erfolgen, folge ein rückstandsloses Recycling. Die Lebensdauer sei begrenzt, weil das Material durch die Sonneneinstrahlung spröde werde und sich irgendwann einmal die Halme nicht mehr aufrichteten.

Was die Entscheidungsträger auch erfuhren: Bei der Erstanschaffung kostet ein Kunstrasen zwischen 200 000 und 250 000 Euro mehr als sein Naturkonkurrent. Und: In Bayern sind Fördermittel für Kunstrasen-Projekte bis 30 Prozent möglich; so wenig wie in kaum einem anderen Bundesland, wie es am Rande des Expertenvortrags auch hieß. „Wir wünschen uns eine ganzjährige Nutzung“, gab Bürgermeister Ludwig Maurer in der anschließenden Aussprache die Grobrichtung vorsichtshalber schon mal vor.

Geteilte Meinungen

„Ein Naturrasen bringt uns nichts“, ergänzte Vizebürgermeister und SVH-Vorstand Theo Falterer.

Dritter Bürgermeister Johannes Rumpfinger fragte nach möglichen Sponsoren und etwaigen Eigenleistungen des Sportvereins, dem er selber übrigens als Jugendtrainer angehört. Hier und heute solle man zustimmen, ohne jedoch zu wissen, von welchen Geldbeträgen überhaupt die Rede sei, so die zentrale Kritik der Grünen.

Rumpfinger hatte aber auch ökologische Bedenken: „Nichts ist nachhaltiger als ein Naturrasen.“ Abrieb, so sein Einwand, gebe es sicherlich auch, auch wenn Fachleute anderes behaupteten. Und wohin das alles dann verschwinde, sei auch nicht wirklich geklärt.

Überzeugen ließen sich die Ratsmitglieder außerhalb seiner Fraktion davon nicht mehr. Hohenlinden, so die Entscheidung von Montag, setzt auf Kunstrasen. Wissend, dass die Umsetzung dieses Projekts noch eine Weile dauern wird, da neben der finanziellen Seite einschließlich Förderfragen auch noch ein paar technische Aspekte beantwortet werden wollen. Etwa, ob das einmal entstehende Oberflächenwasser ohne Weiteres in den Kapuzinergraben abgeleitet werden darf. Dieser wasserrechtliche Aspekt wäre aber auch bei einer Entscheidung pro Naturrasen im Raume gestanden.

