Hohenlinden braucht ganz dringend Krippen- und Kindergartenplätze

Von: Jörg Domke

Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen ist derzeit größer als das Angebot. Im Rat wird nun ein Dringlichkeitsantrag behandelt. Symbolbild: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA © Monika Skolimowska

Die Gemeinde Hohenlinden braucht dringend Krippen- und Kindergartenplätze. Zum Start Mitte September sind nicht genügend Kapazitäten vorhanden.

Hohenlinden – Es pressiert. Inzwischen weiß man in der Gemeinde Hohenlinden, dass zum Start des kommenden Betreuungsjahres ab Mitte September knapp 16 Kinderkrippenplätze sowie rund 15 Kindergartenplätze fehlen werden. Was die Krippe angeht, erwartet man zu Beginn des neuen Jahres nochmals einen Bedarf von ca. acht weiteren Plätzen. Aus diesem Grund haben die Fraktion der Grünen sowie Ratsfrau Barbara Meyer (ÜWH) jetzt einen Dringlichkeitsantrag auf den Weg gebracht, der am kommenden Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr öffentlich im Verlauf der nächsten Hohenlindener Gemeinderatssitzung im Wendlandhaus zur Sprache kommen wird. „Dieser Zustand ist leider nicht haltbar, und wir müssen umgehend Lösungen finden, damit die Familien Beruf und Familienleben vereinen können“, schreiben dazu die Grünen-Fraktion und Barbara Meyer in einer Mitteilung an die Lokalpresse. Sie verweisen darauf, dass es bereits am 22. September 2020 einen Hinweis an die Verwaltung gegeben habe, dass „aufgrund von Zuzug, Bevölkerungs- und Gemeindewachstum der Platzbedarf geplant und gegebenenfalls ausgeweitet werden muss“. Leider stimmen die Planzahlen inzwischen aber nicht mehr mit dem Ist-Stand überein. Die Antragsteller, das sind neben Barbara Meyer noch Manuela Brunner, Winfrid Rohrbach und Johannes Rumpfinger, weisen darauf hin, dass der in Planung befindliche Neubau eines Kinderhauses neben der Schule zur Problemlösung nicht dienen könne, „da der Planungsfortschritt bzw. ein Fertigstellungstermin noch unabsehbar ist“. Auf die Probleme der Planungsverzögerung sei bereits mehrfach im Rat hingewiesen worden. „Wir fordern alle Gemeinderatsmitglieder auf, an einer schnellen Umsetzung positiv mitzuwirken“, heißt es.

Zustand ist so nicht tragbar

Zudem müsse umgehend um geeignetes pädagogisches Personal geworben werden; und zwar in Absprache mit den leitenden Stellen der Kindergärten sowie der Krippe.

Mögliche Lösungsvorschläge liefern die vier Mandatsträger übrigens in ihren Antrag gleich mit:

- Schaffung eines Waldkindergartens; - Anmietung eines Gebäudes zur Kinderbetreuung; - Container in der Nähe von Kindergarten, Krippe, Schule (hinter dem Kiga oder auf dem Volksfestplatz); - Großtagespflege durch Tagespflegebetreuung.

Prognosen bzw. Hochrechnungen des Landratsamtes aus dem August 2020 für Hohenlinden hatten für Kinder bis zu sechs Jahren keinen signifikanten Bewegungen bis 2044 festgestellt. Vielmehr war damals von einer „konstanten Wanderung“ die Rede. Erst in den Jahren 2024/25 würden Engpässe zu erwarten sein, hieß es vor drei Jahren noch. Allerdings wurde im Oktober 2020 auch schon darauf verwiesen, dass mit der Schaffung neuer Bauprojekte und Ausweisung neuer Baugebiete ein massiver Zuzug verbunden sein könne, der den Kinderbetreuungsbedarf erheblich beeinflusse.

