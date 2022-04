Joint Venture beim Maibaum-Klau: Zufall spielt Dieben in die Hände

Von: Michael Acker

Über ihren gemeinsam Maibaum-Coup freuen sich die Burschenvereine aus Burgrain und Hohenlinden. Spontan haben sie den Bucher Maibaum Dienstagnacht gemeinsam gestohlen. © Verein

Beim Maibaumstehlen sind sich zwei Burschenvereine in die Quere gekommen. Zeitgleich wollten sie ihren Plan in die Tat umsetzen – was reiner Zufall war. Die Burschen machten das Beste aus der Situation, schlossen sich kurzerhand zusammen und schritten gemeinsam zur Tat – erfolgreich.

Hohenlinden - Der Hohenlindener Burschenverein hatte es auf den Maibaum in Buch am Buchrain (Landkreis Erding) abgesehen – ebenso der Burschenverein Burgrain aus dem oberen Isental. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr trafen sich die Diebe am Tatort und waren verdutzt, mit ihrem Ansinnen nicht alleine zu sein. Kurzerhand einigten sich der Vorsitzende der Burgrainer, Adrian Huber, und der Hohenlindener Öffentlichkeitsbeauftragte Benjamin Kugler auf ein „Joint Venture“. Als Huber mit den Worten „wir gehören jetzt zusammen!“ das Startsignal gab, wurde der Baum mit vereinten Kräften aus dem Stüberl gebracht. Zuvor war die Wachhütte mit Brettern verschraubt worden.

Auch wenn es nicht der Plan war, sich den Maibaum zu teilen, blickt Benedikt Maurer, Chef des Hohenlindener Burschenvereins, zufrieden zurück: „Es hat jeder super mitgeholfen. Wir sind sehr glücklich, mit dem Burschenverein Burgrain diesen Coup zu teilen.“

Diebe helfen beim Aufstellen des Baumes

Nach erfolgreichen Verhandlungen der Vereine wird der Baum am Sonntag, 24. April, um 15.30 zurückgebracht. Danach laden der Burschenverein Buch am Buchrain und die Buchner Bixn zum Saugrillen ein (ab 17 Uhr). Am 1. Mai werden beide Vereine den Buchner beim Aufstellen des Maibaums tatkräftig zur Seite stehen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagen die Vereinsvorstände.

