Julia (14) erliegt Blutkrebs: Stammzellenspende war nicht mehr möglich

Die Hoffnung war groß, als ein Stammzellenspender gefunden worden war. Doch leider zu spät: Die 14-jährige Julia aus Hohenlinden ist an Blutkrebs gestorben.

Hohenlinden – Die 14-jährige Julia aus Hohenlinden hat den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Die Schülerin ist am Mittwoch gestorben. In der Traueranzeige steht ein Satz aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.“

Hohenlinden: Riesige Hilfsbereitschaft

+ 980 Menschen waren zur Typisierungsaktion am 11. August in die Wendlandhalle gekommen. © Johannes Dziemballa Nach der Typisierungsaktion am 11. August in der Wendlandhalle, zu der knapp 1000 Menschen gekommen waren, wurde bekannt, dass es eine Person in Deutschland gibt, die als Spender von lebensrettenden Stammzellen infrage kommt. Neun von zehn Genmerkmalen hatten zu Julia gepasst. Die 14-Jährige aber habe diese Spende leider nicht mehr bekommen können, informierte Iris Drokan, eine enge Freundin der Familie, am Donnerstag. Der schlechte gesundheitliche Zustand der Schülerin sei zu weit fortgeschritten gewesen.

Zur Typisierungsaktion kamen knapp 1000 Menschen

Viele Menschen aus Hohenlinden und den Nachbarorten hatten in den vergangenen Wochen alles getan, was ihnen möglich war, um Julia zu helfen. Frei nach dem Motto „Einer für Alle – Alle für Einen“ (unter diesem Titel gibt es sogar einen Verein in Hohenlinden) waren viele nicht nur zur Typisierungsaktion gekommen, sondern haben auch tatkräftig bei der Organisation und Durchführung mitgeholfen.

Möglicher Stammzellenspender gefunden

980 Personen haben sich am 11. August für Julia und andere an Blutkrebs erkrankten Menschen auf der Welt typisieren lassen. Außerdem spendeten sie viel Geld – jede Typisierung kostet 35 Euro. Organisiert wurde die Aktion von der gemeinnützigen DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und der Elterninitiative Intern 3 im Haunerschen Kinderspital München, wo Julia mit Chemotherapien behandelt worden war. Die aber hatten nicht ausgereicht, weshalb eine Stammzellentransplantation notwendig gewesen worden wäre, um eine Chance zu haben, den Blutkrebs zu besiegen.

Abschied am Samstag in Hohenlinden

Alois Fruth, Vorsitzender der Elterninitiative, sagte nach der Typisierungsaktion in der Wendlandhalle: „Was wir hier erlebt haben, ist enorm. Ich habe noch nie zuvor eine solche Hilfsbereitschaft erlebt. Das hier ist ein wahrlich positives Zeichen einer gelebten und funktionierenden Dorfgemeinschaft.“

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung ist am Samstag, 7. September, in der Pfarrkirche St. Josef Hohenlinden. Beginn ist um 14 Uhr. Am Freitag, 6. September, findet um 19 Uhr eine Rosenkranzandacht statt.