Nächtliche Verfolgungsfahrt durch Hohenlinden

Ein 26-jähriger Kirchseeoner hat jetzt ein paar Verfahren am Hals. Er stand am Steuer unter Drogen, warf bei einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei Drogen weg und war mit geklauten Kennzeichen unterwegs.

Hohenlinden - Rekordverdächtig im Sammeln von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verhielt sich ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchseeon am Samstag, 16. Februar.

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, sollte der Mann bei Hohenlinden durch Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz der Anhaltesignale durch das polizeiliche Dienstfahrzeug setzte der 26-jährige Fahrer des BMW zur Flucht an und beschleunigte zwischenzeitlich auf über 100 km/h im Gemeindegebiet von Hohenlinden.

Tasche mit Betäubungsmitteln weggeworfen

Nach einer Verfolgungsfahrt von mehreren Minuten hielt der Fahrer auf einem Parkplatz an und flüchtete zu Fuß weiter, konnte durch die Beamten nach ein paar Metern jedoch gestellt werden. Auf seiner Flucht warf er noch eine Tasche mit Betäubungsmitteln weg, welche ebenfalls aufgefunden werden konnte. Erst am Donnerstag hatte die Kripo einen Drogenhändler in Baldham geschnappt.

Polizei stellte Bargeld sicher

Weiterhin wurde bei einer Durchsuchung des 26-jährigen Mannes in Hohenlinden eine Geldsumme im vierstelligen Bereich festgestellt. Wie sich herausstellte, ist der Kirchseeoner aufgrund einer Fahrerlaubnissperre derzeit nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Nach Überprüfung des Fluchtfahrzeuges stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen an dem nicht zugelassenen BMW zuvor entwendet und widerrechtlich an diesem angebracht worden waren. Immer wieder versuchen Autofahrer, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein ganz ähnlicher Fall hatte sich erst in Zorneding ereignet. Die Fahrt endete an einem Zigarettenautomaten.

Zahlreiche Ermittlungsverfahren

Ein auf der Polizeiinspektion Ebersberg durchgeführter Drogentest verlief bei dem 26-Jährigen ebenfalls positiv, worauf eine Blutentnahme in der Kreisklinik Ebersberg durchgeführt wurde.

Auf den Fahrer kommen jetzt Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Abgabengesetz, des Besitzes von Betäubungsmitteln, des Kennzeichenmissbrauchs, des Diebstahls und Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

