Maskiert und ohne Kennzeichen: So dreist kann Tankbetrug sein

Eine Zapfpistole in der Tanköffnung eines Pkw.

Nach besonders dreisten Tankbetrügern fahndet die Polizei nach einem Vorfall in Hohenlinden (Kreis Ebersberg).

Hohenlinden – Die Polizei Ebersberg fahndet nach zwei Tankbetrügern. Diese waren am Freitag um 7.22 Uhr mit einem silberfarbenen 5er BMW ohne Kennzeichen an eine Zapfsäule der Total-Tankstelle in Hohenlinden gefahren. Die Insassen waren beide maskiert.

Tankbetrug in Hohenlinden: Polizei beschreibt Auto und Täter

Lediglich der Beifahrer stieg aus dem Fahrzeug und betankte den Pkw. Der Mann trug eine schwarze Adidas-Jogginghose mit drei weißen Streifen pro Hosenbein, einen weinroten Pullover, weiße Sneaker, schwarz/weiße Handschuhe, eine schwarze Mütze und eine schwarze Sturmmaske. Der BMW wurde mit Super betankt – für 114,79 Euro.

Nachdem das Auto vollgetankt war, fuhren die Unbekannten ohne zu bezahlen davon. Bei dem BMW handelt es sich laut Polizei um eine Fünftürer-Limousine des Baujahrs 1995 bis 2004 (E 39). Hinweise erhofft sich die Polizei Ebersberg unter Tel. (0 80 92)8268-0. ez

