PV-Anlage in ehemaliger Kiesgrube: Sonnenenergie für bis zu 400 Haushalte

Von: Jörg Domke

Teilen

Auf dieser schon längst wieder zugeschütteten Kiesgrube neben der Hochstraße soll eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. © jödo

Um den selbst gesteckten energiepolitischen Zielen ein Stück näher zu kommen, spielt im Landkreis Ebersberg die Photovoltaik eine nicht unwesentliche Rolle. Hohenlinden will demnächst diesbezüglich etwas größer einsteigen.

Hohenlinden - Im Gemeinderat wurde nun die Idee vorgestellt, auf der Fläche einer ehemaligen und längst wieder zugeschütteten Kiesgrube eine private Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Es geht um gut 8000 Quadratmeter Gelände. Wie die Verwaltung den Ratsmitgliedern vorrechnete, sollen auf dem Areal südlich der Hochstraße Solarmodule aufgestellt werden, die rund 400 Haushalte mit Strom versorgen können.

Laut Verwaltung positiv dabei: Das schon vorhandene Stromnetz ist für eine Einspeisung des erzeugten Stroms geeignet. Dies sei bereits im Vorfeld geprüft worden. Der Aufwand, den durch die Sonne erzeugten Strom auch technisch ins Netz zu bringen, sei verhältnismäßig überschaubar. Betonfundamente für die etwa 1,8 mal 1 Meter großen Module sollen dem Vernehmen nach nicht erforderlich sein.

Technisch hält sich der Aufwand in Grenzen

Baurechtlich, so scheint es, werde der Aufwand etwas größer sein. Laut Bürgermeister Ludwig Maurer sei an dieser Stelle sowohl eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig: „Photovoltaikanlagen sind im Außenbereich, anders als Windkraftanlagen oder Biogasanlagen, nicht privilegiert.“

Die Gemeinde Hohenlinden beabsichtigt nach Maurers Worten nicht, die Anlage selbst zu betreiben. Dennoch sehe man sich in der Pflicht, im Rahmen der Bauleitplanung den Belangen des Klima- und Umweltschutzes durch die Nutzung erneuerbarer Energien Rechnung zu tragen.

Flächennutzungsplan muss geändert werden

Zwei einstimmige Beschlüsse (15:0) fasste der Gemeinderat in dieser Sache. Erstens: Das Plangebiet soll in einem aktualisierten Flächennutzungsplan als Sondergebiet dargestellt werden mit dem ausdrücklichen Ziel, hier Photovoltaik möglich zu machen. Gleichzeitig soll ein Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan in Gang gesetzt werden. Die Kosten hierfür sind mit den Grundstückseigentümern über einen Vertrag zu regeln.

Zweiter Beschluss: Zur Änderung bzw. zur Aufstellung der erforderlichen Pläne wird ein Büro in Stephanskirchen beauftragt. Es geht um eine Bruttoauftragssumme von 28 676 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.