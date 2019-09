Rätsel wegen Rodung: Gemeinde lässt Sträucher und Bäume schneiden

Warum sind Sträucher und Bäume an der B12 bei Hohenlinden so gut wie dem Erdboden gleichgemacht worden? Darüber rätselt ein Bürger. Die Gemeinde klärt auf:

Hohenlinden – Mit Verwunderung hat Franz Czech aus Hohenlinden beobachtet, wie am 2. und 3. September an der Umgehungsstraße Sträucher gerodet worden sind. „In diesen Sträuchern hielten sich immer sehr viele Vögel auf. Auch Rehe suchten sehr oft Schutz darin“, schreibt er in einer E-Mail an unserer Redaktion. Und: „Es predigen alle von Naturschutz, doch hier wird der Naturschutz mit Händen und Füßen getreten.“ Er habe den Vorfall der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt gemeldet, berichtet Czech, jedoch: „24 Stunden später war alles niedergemacht.“

Hohenlinden: Bürger meldet Vorfall der Naturschutzbehörde

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Hohenlindens Bauamtsleiterin Beatrice Huber mit: „Im Zuge der Baumaßnahme Erweiterung und Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand an der B12 wurden die sich vor Ort befindenden Bäume und Sträucher durch Fachpersonal untersucht.“ Dabei sei festgestellt worden, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Rückschnitt der Bäume und Sträucher durch akute Sturmschäden und die Auswirkungen der immensen Schneelast des letzten Winters unumgänglich ist. „Es ragten auch Äste, die zum Teil schon abgestorben waren, gefährlich in den Straßenbereich hinein, was ein schnelles Handeln erforderte, um die akute Gefahr abzuwehren.“

Hohenlinden: Gemeinde rechtfertigt Maßnahme

Die Gemeinde Hohenlinden habe, so berichtet Huber, „großes Augenmerk auf den Naturschutz gelegt“. Nach einer Begehung im Vorfeld der Arbeiten habe Fachpersonal bestätigt, dass die Hauptbrutzeit der Vögel vorbei sei und keine Vogelnester oder sonstigen Tiere gefunden worden seien, sodass die Maßnahme habe durchgeführt werden können. „Die Bäume und Sträucher treiben im Frühjahr wieder aus“, sagt die Bauamtsleiterin.