Hohenlinden: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Von: Sabine Heine

Teilen

Das Hohenlindener Trinkwasser kann gefahrlos getrunken werden. © Lukas Schulze

Das Hohenlindener Trinkwasser kann ab sofort wieder direkt aus dem Wasserhahn getrunken werden. Die Abkochverfügung wurde aufgehoben. Das teilt die Gemeinde Hohenlinden mit.

Hohenlinden - In Hohenlindener Haushalten kehrt jetzt wieder Normalität zurück. Endlich kann das Wasser wieder direkt aus dem Wasserhahn konsumiert werden.

Im Trinkwasser der Gemeinde Hohenlinden wurden bei einer routinemäßigen Beprobung Coliforme Bakterien an zwei Stellen nachgewiesen. Am 23. Mai hat das Gesundheitsamt verfügt, dass das Trinkwasser abgekocht werden muss. Die daraufhin am 23. Mai, 30. Mai und 3. Juni entnommenen Wasserproben hätten dann ergeben, dass das Leitungswasser im gesamten Gemeindegebiet Hohenlinden die mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung wieder voll erfüllt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Deshalb habe das Gesundheitsamt Ebersberg die Abkochverfügung aufgehoben. Das Wasser könne ab sofort wieder getrunken werden. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.