Diverse Mythen rund um Winterreifen: Das steckt wirklich dahinter

Von: Raffael Scherer

„Ein Winterreifen braucht seine vier Millimeter Restprofiltiefe, alles drunter wird schwierig“, sagt Roland Gfüllner, Geschäftsführer von Reifen Füchsl in Hohenlinden. © Johannes Dziemballa

Was man beim Reifenwechsel von auf die Winterreifen über Profiltiefe, M+S-Pneus und Testsieger wissen sollte. Ein Experte klärt auf.

Hohenlinden/Landkreis – Aktuell könnte der Tag der Reifenhändler im Landkreis Ebersberg auch 30 Stunden und mehr haben. Die Auftragsbücher sind übervoll, viele Autofahrer rufen an, um noch schnell einen Termin zu bekommen. Die Phase des Reifenwechsels im Herbst und im Frühjahr ist auch immer eine Zeit der Mythen. Unsere Zeitung hat einige von ihnen aufgegriffen und geht ihnen mithilfe von Roland Gfüllner, Geschäftsführer von Reifen Füchsl in Hohenlinden, auf den Grund.

Mythos Nr. 1: Erst wenn Schnee fällt, muss man die Winterreifen aufziehen!

Wenn jemand so spät dran ist, wird er vermutlich so schnell spontan keinen Termin kriegen. Die alte Winterreifen-Faustregel „Von O bis O“, also von Oktober bis Ostern, macht da schon eher Sinn. Und ganz ehrlich: Wenn jemand vier Wochen vor dem ersten Schnee mit Winterreifen herumfährt, wird es auch nicht gravierend sein. Generell ist es für eine sichere Fahrt optimal, weichere Reifen auf den Felgen zu haben, sobald die Temperatur unter sieben Grad Celcius fällt.

Mythos Nr. 2: Profiltiefe geht vor Reifenalter!

Ein Winterreifen braucht seine vier Millimeter Restprofiltiefe, alles drunter wird schwierig. Ist der Stand bedenklich nah an diesem Wert sollte ein Neukauf in Erwägung gezogen werden. Dieser Wert wird bei den meisten Autofahrern sowieso nach sechs bis spätestens acht Jahren erreicht. Noch ältere, intakte Reifen gibt es selten.

M+S Kennzeichnung: Das steckt dahinter

Mythos Nr. 3: Sommerreifen sind deutlich leiser als Winterreifen!

Da merkt man heutzutage keinen Unterschied mehr. Während es früher noch deutliche Unterschiede bei der Lautstärke gab, sind mittlerweile bei allen gängigen Bauarten die Winterreifen genauso leise wie das Sommerpendant.

Mythos Nr. 4: M+S-Reifen, die Buchstaben stehen für Matsch und Schnee, sind Winterreifen gleichgesetzt!

Die gesetzliche Richtlinie zeigt das Logo einer Schneeflocke vor einem Eisberg: Das ist die Kennung, dass mit diesem Reifen auch im Winter gefahren werden darf, alles andere zählt nicht. Die M+S-Kennzeichnung ist von den Amerikanern nach Europa importiert worden, hat hier jedoch mittlerweile gesetzlich keine Aussagekraft mehr.

Jeder Fünfte benutzt Ganzjahresreifen

Mythos Nr. 5: Ganzjahresreifen reichen in unserer Region aus, um über den Winter zu kommen!

Grundsätzlich ja. Wir merken den Trend hin zum Kauf von Ganzjahresreifen deutlich, etwa bei jedem fünften Fahrzeug. Gerade bei Zweitautos, mit denen die Fahrer nur im Landkreis unterwegs sind, erfüllen diese ihren Zweck voll und ganz. Aber wenn ich zum Skifahren fahren will, ist das etwas anderes, da sind Winterreifen vernünftiger.

Mythos Nr. 6: Die besseren Reifen gehören immer auf die Vorderachse des Autos!

Nein, auf die Hinterachse. Die Sicherung eines Autos ist immer hinten. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch bei den Reifenherstellern und deren Beratern angekommen. Sind die schlechteren Reifen hinten, bedeutet das einen Haftungsverlust Dann landet man in einer Kurve ganz schnell im Kies oder im Graben.

Sicherheit trotz Inflation an oberster Stelle

Mythos Nr. 7: Mit dem Testsieger liege ich immer richtig!

Zumindest liegt man damit nicht so schlecht. Bei allen Marken im Premiumbereich, wie beispielsweise Michelin, Conti oder Donlop erhält man ein Top-Produkt. Bei den Asiaten wird es dagegen schwierig. Das hat oft nichts mehr mit einem Reifen zu tun, was da angeboten wird. Dabei sollte man sich nicht von den günstigen Preisen täuschen lassen. Die Reifen schneiden bei Tests schlecht ab. Also: Statt dem Müll lieber Premium, da hat man auch Spaß am Reifen und am Fahren. Der Hang zu Premiumprodukten hält bei unseren Kunden an, obwohl sonst alles teuer wird. Das zeigt: Sicherheit ist den Autofahrern am wichtigsten.

