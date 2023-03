Hohenlindener baden noch wie in den 60er Jahren

Im Umkleide- und Duschbereich gibt es bis jetzt keine Geschlechtertrennung

Wer einmal baden will wie in den 60ern, der könnte das in Hohenlinden erleben. Im Wasser, unter der Dusche, in der Unisex-Umkleide. Jetzt hat der Rat entschieden, einiges zu ändern.

Hohenlinden - Ziemlich genau 60 Jahre alt ist das Lehrschwimmbad im Keller der Grundschule in Hohenlinden. Es entstand einst zusammen mit dem aktuellen Schulgebäude, dessen 50-jähriges Bestehen im Herbst 2013 groß gefeiert wurde. Mit Baujahr 1963 ist das Bad eine der ältesten Einrichtungen dieser Art kreisweit, womöglich sogar weit darüber hinaus.

Keiner kennt sich unten im Schulkeller so gut aus wie die Eheleute Helmut und Maria Helmer. Das Hausmeisterpaar ist seit 1985 – und noch immer - verantwortlich für Schule und Schwimmbad. Im Dezember 2013 berichteten sie, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung, gegenüber der Heimatzeitung, dass die Badeanstalt in Hohenlinden als eine Schwimmstätte entstand in der vom Schulamt erklärten Absicht, jedem Schüler die Chance zu bieten, hier möglichst schnell das Schwimmen zu erlernen. Die EZ schrieb damals: „Anders als in Gemeinden in der Umgebung hatten die Hohenlindener Kinder nämlich das Pech, dass in ihrer unmittelbaren Nähe keine brauch- und nutzbare natürliche Gewässer vorhanden waren, in denen man das Schwimmen hätte erlernen können“.

Geschlechtertrennung hat es in der Umkleide bisher nie gegeben

Seither hat in der Tat eine ungezählte Zahl Buben und Mädchen aus Hohenlinden hier das Schwimmen gelernt. Und das Angebot gibt es noch immer. In der Ortspolitik gibt es keinen, der das Bad infrage stellen würde. Auch nicht dieser Tage im Gemeinderat, als es formell zunächst „nur“ darum ging, einen Auftrag an einen Architekten zu vergeben zum Umbau und zur Sanierung der Umkleiden und Duschen. Alleine das, also die Architektenleistungen, kosten die Gemeinde fast 31000 Euro. Für die Maßnahme selber liegen bestenfalls Grobschätzungen vor, die sich um die 200000 Euro einpendeln dürften.

Umkleide und Duschen im aktuellen Zustand haben es dringend nötig. Sie versprühen bestenfalls den Charme der 60er Jahre. Zeitgemäß sei das, was man da vorfinde, in keiner Weise, sagte Bürgermeister Ludwig Maurer jetzt im Plenum. Und hat damit etwas hölzern so umschrieben, was aus moralischer Sicht längst nicht mehr Usus ist: Dass es nämlich eine echte Geschlechtertrennung im Schwimmbad noch immer nicht gibt. Darauf hatte übrigens unsere Zeitung auch im Dezember 2013 mit folgenden Worten hingewiesen: „Hinter der einfachen Tür neben dem U-4-Schild befindet sich, wie früher schon, die Umkleide. Grau gestrichen sind dort die beiden Holzbänke. Seit ein paar Jahren trennt ein Vorhang den Raum in zwei Bereiche. Für die Buben links, für die Mädel rechts, erklärt (Anm: der damalige) Schulleiter Reinhold Sporer...“

Eventuell drohen hohe Kosten, wenn die Hallendecke auch noch Probleme macht

Der Badespaß für alle Hohenlindener kann aber für die Kommune unter Umständen in absehbarer Zeit noch sehr viel teurer werden. Rathauschef Maurer berichtete im Gemeinderat nämlich auch, dass bei einer aktuellen Inaugenscheinnahme der Fachleute an Ort und Stelle festgestellt worden sei, dass die Decke über der Wasserfläche womöglich auch saniert werden müsse. Jedenfalls sei die Bausubstanz genau zu prüfen. Einen Termin dafür soll es womöglich noch im laufenden Monat März geben, hieß es auf Nachfrage der Heimatzeitung aus dem Bauamt. Zu untersuchen sei die Tragfähigkeit der Stahlbetonrippendecke, so Abteilungsleiterin Beatrice Huber.

