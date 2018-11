Hohenlindener Gemeinschaftswerk

Der Hohenlindener Christkindlmarkt war und ist fast immer noch eine reine Vereinsangelegenheit. Seit 25 Jahren feiern die Hohenlindener nun in den Advent - für den guten Zweck.

Hohenlinden – „Bürgermeister Josef Neumeier und Pfarrer Bujok eröffnen am Sonntag, 10 Uhr, den 1. Hohenlindener Christkindlmarkt mit einer lebenden orientalischen Krippe vor dem Schul- und Pfarrgebäude. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm mit Kindertheater, Kutschenfahrten mit dem Nikolaus, ein großes Plätzchen- und Dinosaurierbacken sowie Chor- und Blasmusik“.

Das war vor genau 25 Jahren die kurze und knappe Vorankündigung des ersten Hohenlindener Christkindlmarktes. In der Ausgabe vom 30. November 1993 berichtete die Ebersberger Zeitungschließlich von einer gelungenen Premiere in jeder Beziehung. Das ganze Dorf sei auf den Beinen gewesen. Und Petrus habe dem Ganzen auch noch das richtige Ambiente geschenkt – in Form von Schnee und winterlichen Temperaturen.

Mitwirkende damals waren laut Pressebericht 29 örtliche Vereine und Verbände. Vorsitzende eines Arbeitskreises Christkindlmarkt war damals Elisabeth Rumpfinger, schrieb unser damaliger Mitarbeiter Werner Hubert.

Bürgermeister Ludwig Maurer erinnert sich, dass es mit Alfons Nagl, Harry Kohlmann und Walter Garfus drei treibende Kräfte gegeben habe. Motor sei die Idee gewesen, dass die örtlichen Vereine untereinander etwas gemeinsames auf die Beine stellten. Der so ausgedachte Christkindlmarkt, Punkt zwei, sollte dabei bewusst ohne Kommerzialisierung auskommen. Dass das ganze auf dem Gelände von Pfarrhaus und Schule habe stattfinden können, sei von Anfang an ein Glücksfall gewesen, sagt der Bürgermeister heute in der Rückschau. Das Gelände biete für einen Markt ein ideales Ambiente und sorge dafür, dass hier eine besondere Atmosphäre entstehe, so Maurer. Einmal hatte man indes versucht, das Umfeld des Wendlandhauses zum Weihnachtsmarkt zu machen. Es ist allerdings beim einmaligen Versuch geblieben.

Heuer steht ein erstes echtes Jubiläum an. Der Hohenlindener Markt findet am kommenden Samstag und Sonntag zum 25. Mal statt. Das Prinzip lautet inzwischen: Einer für Alle, Alle für Einen. Und damit ist gemeint, dass nach wie vor ein Großteil der Einnahmen für soziale Zwecke in der Gemeinde Verwendung finden.

Möglich sei das alles nur, weil es weiterhin eine große Harmonie untereinander gebe und alle an einem Strick zögen, sagt Barbara Meyer, inzwischen seit Jahren die Person, bei der die allermeisten Fäden zusammenlaufen, wenn es um den Markt in der Adventszeit geht. Nun ist sie die Arbeitskreisvorsitzende.

In diesem Jahr kann sie sich auf das Mitwirken von über 20 Vereine und Verbänden verlassen. Und auf zahlreiche Spender, die den Gesamterfolg erst möglich machen. Der Christbaum ist eine solche Spende, dazu kommen Zuwendungen der Firma Hoffmann, der Feuerwehr und der politischen Gemeinde. Heuer steht der Christbaum übrigens auf dem neu gestalteten Kirchplatz. „Er sieht wunderbar aus“, so Barbara Meyer. Das Programm ist auch in diesem Jahr wieder auf zwei Tage angelegt. Am kommenden Samstag, 1. Dezember, geht es um 17.30 Uhr los mit einem Adventssingen des Trachtenvereins in der Pfarrkirche. Gleichzeitig öffnen die ersten Buden. Offiziell eröffnet wird der Markt um 19 Uhr durch das Christkindl. Mit dabei sind bis 22 Uhr die Böllerschützen, das Hohenlindener Trompetenduo, der Feuerkünstler Christian, die Jagdhornbläser und der Jugendchor Chorazon.

Am Sonntag wird die Budenwelt um 11.30 Uhr eröffnet. Es gibt Basteln für Kinder, die lebende Krippe, Theater, Kutschfahrten und jede Menge Live-Musi. Offiziell ist der Markt bis 18 Uhr geöffnet. Wieder rechnet man in Hohenlinden mit einem stattlichen Besuch, so wie es in den letzten Jahren eigentlich immer war. Maurer: „Wir sind eigentlich jedes Jahr davon überrascht, dass auch aus den umliegenden Gemeinden immer wieder Besucher zu uns kommen“.