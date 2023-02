Hohenlindener Krieger wollen Ersten Vorstand abberufen

Von: Jörg Domke

Teilen

Ein Archivbild aus dem Jahr 2018, als die Welt noch in Ordnung schien: Links Vorstand Thomas Heidfeld, rechts sein Stellvertreter Hans Preis. Zwischen beiden passt es inzwischen nicht mehr. In der Mitte Lorenz Nagler, der damals ausgezeichnet wurde. © dziemballa

Innerhalb der Hohenlindener Kameradschaft gärt es schon seit geraumer Zeit. Jetzt soll sogar der Erste Vorstand abberufen werden.

Hohenlinden – Jahreshauptversammlung der Krieger- und Reservisten-Kameradschaft Hohenlinden mit vorgeschaltetem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef für verstorbene und gefallene Mitglieder sowie Gedenken am Kriegerdenkmal: So steht es in einer aktuellen Einladung des 1972 gegründeten Traditionsvereins. Termin für diesen „Jahrtag“, wie man auch sagt, ist der kommende Sonntag, 26. Februar. Das Kirchliche beginnt um 10.30 Uhr, gut eine Stunde später dürfte es dann im Gasthof „Zur Post“ weitergehen. Und, da muss man wohl kein Prophet sein, deutlich weniger andächtig als in dem Gotteshaus bzw. vor dem Denkmal.

Warum? Unter dem Tagesordnungspunkt 6 soll es eine, wörtlich, „Abstimmung zur Abberufung des 1. Vorsitzenden“ geben. Ein Vorgang, der durchaus etwas Außergewöhnliches darstellt, wie es der Ehrenvorstand Peter Speckmaier formuliert. In Hohenlinden sei das aber nach Speckmaiers Worten, ausformuliert in einer kurzen Pressemitteilung, die „logische Folge, weil, so die Darstellung des langjährigen Vorsitzenden, eine von 36 Mitgliedern geforderte außerordentliche Mitgliederversammlung, geplant für den 30. November 2022, schlichtweg verweigert worden sei.

Schmallippige Antorten

Was aber wirft man dem noch immer amtierenden Vorsitzenden Thomas Heidfeld vor? Recht schmallippig äußerte sich auf Anfrage der EZ der 2. Vorstand Hans Preis. Heidfeld, der 2015 den Vereinsvorsitz von Speckmaier übernahm, sei bei der 150-Jahr-Feier im vergangenen Jahr nicht dabei gewesen. Auch ansonsten gebe es eine große Unzufriedenheit, auf die Preis bei einem Telefonanruf der Heimatzeitung aber nicht näher eingehen wollte. Er verwies stattdessen auf den Versammlungsverlauf am kommenden Sonntag.

Einen Grund, warum eine Abwahl stattfinden solle, wüsste dagegen auch Thomas Heidfeld gerne. Vor acht Jahren musste man ihn, der damals bereits im Vorstand als Schriftführer mitwirkte, noch überreden, die Nachfolge Speckmaiers zu übernehmen. Damals ging es um nicht mehr und nicht weniger den Fortbestand des Vereins. Inzwischen aber scheint es große vereinsintern Unzufriedenheit zu geben, wie die eine Seite sagt – und wohl am kommenden Wochenende auch zu präzisieren weiß.

Massive Meinungsverschiedenheiten

Heidfeld selber sagt, es habe im Zusammenhang mit der 150-Jahr-Feier im vergangenen Sommer massive Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins gegeben. Den Vorwurf, er habe die damaligen Feierlichkeiten gewissermaßen geschwänzt, weist er dagegen zurück. Es sei damals an Corona erkrankt, so der 58-Jährige am EZ-Telefon. Rückblickend fühle er sich jedoch, was das Jubiläum angehe, von den meisten Kameraden im Vorstand im Stich gelassen. Es gebe eine Verbitterung im Umfeld des Vereins, so der Kameradschaftschef weiter. Und, so will es der umstrittene Vorsitzende auch schon bereits erlebt haben, gezielt Versuche, ihm persönlich zu schaden, indem Unwahrheiten über ihn im Ort verbreitet würden.

Inzwischen hat Thomas Heidfeld, der formell noch bis 2025 gewählt ist, klubintern schriftlich mitgeteilt, sein Amt bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Aus Respekt vor der Größe und Bedeutung des Vereins, wie es heißt. Seinen Posten niederlegen wolle er nicht. „Ich lasse den Verein nicht im Stich“, so der Vorsitzende trotzig. Dass zuletzt auch noch über intern die Frage diskutiert wurde, ob unter Heidfelds Führung womöglich die Gemeinnützigkeit verloren gegangen sei oder noch gehe, macht den gesamten internen Konflikt noch komplizierter als er eh schon ist.

Vorstand will nicht zur Versammlung kommen

Am Sonntag will Heidfeld nach eigenen Worten an der Hauptversammlung nicht teilnehmen. Auch, weil er den Tagesordnungspunkt 6 für nichtsatzungskonform hält. Was formaljuristisch passiere, wenn die Mehrheit trotzdem einen neuen Vorsitzenden wähle, sei aus Heidfeld Perspektive noch vollkommen offen.

Im Zuge der „normalen „Tagesordnung werden übrigens auch noch ein paar andere Punkte, das Pflichtprogramm sozusagen, abgehandelt: Gedenken an die Verstorbenen, Bericht des Vorstands (in Vertretung), Kassenprüfung und Entlastung, Wünsche und Anträge.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg