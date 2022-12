Trinkwasser kommt wieder aus dem Brunnen im Forst

Von: Jörg Domke

Teilen

Nahezu abgeschlossen ist die Sanierung des Hohenlindener Trinkwasserbrunnens. In diesen Tagen wird er wieder ans Netz gehen. Außenarbeiten folgen noch. © Dziemballa

In diesen Tagen wird eine Wasserentnahme über den Notverbund mit Mittbach eingestellt, dann kommt Hohenlindener Trinkwasser wieder aus dem eigenen Brunnen im Forst. Die Sanierung ist (fast) abgeschlossen.

Hohenlinden – Weitgehend abgeschlossen ist die Sanierung des Hohenlindener Trinkwasserbrunnens im Forst. In diesen Tagen wird es daher zu einer technischen Umstellung kommen. Wasser aus dem Notverbund mit Mittbach ist dann nicht mehr nötig. Aus den Hähnen in Hohenlindens Haushalten wird dann wieder Wasser aus dem eigenen Brunnen fließen.

Darauf hat die Verwaltung am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung aufmerksam gemacht. Am Mittwoch fand nochmals vor Ort am Brunnen ein Fachgespräch statt, an dem neben Vertretern der Gemeinde auch Fachleute des Gesundheitsamtes, des Wasserwirtschaftsamtes, des Landwirtschaftsamtes und der Staatsforsten teilnahmen. Bauamtsleiterin Beatrice Huber sagte auf Anfrage der Heimatzeitung, man habe dort Details zum weiteren Vorgehen besprochen und sich abgestimmt.

Monitoringphase ist abgeschlossen

Beschlossen wurde schon im Vorfeld, das Grün im Nahbereich des Brunnens künftig so kurz wie möglich zu halten. Damit soll bewusst ein insektenunfreundlicher Bereich geschaffen werden. Warum? Zu nahezu 100 Prozent ist man sich sicher, dass heuer tote Ameisen, die in einem früheren Beprobungsschacht gefunden worden waren, für die Verunreinigung des Trinkwassers verantwortlich waren. Mit dem Rückschnitt (auf Stock setzen) erhoffen sich die Fachleute, dass solche oder so ähnliche Vorkommnisse verhindert werden können. Der Rückschnitt könne und dürfe auch, so Beatrice Huber, zeitnah erfolgen, auch wenn das jahreszeitlich ansonsten nicht üblich sei.

Im kommenden Frühjahr wird es einen weiteren Eingriff innerhalb des eingezäunten Brunnenareals geben. Dann sollen die verbliebenen Wurzelstümpfe beseitigt werden. In dieser Phase könne es sein, dass nochmals für maximal acht Wochen auf den Notverbund mit der Mittbach-Gruppe zurückgegriffen wird. Der Verbraucher werde davon nichts merken, so die Bauamtsleiterin gegenüber der EZ.

Messdaten können auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden

Überhaupt möglich wird das alles, weil inzwischen auch eine achtwöchige Monitoringphase abgelaufen ist, in der regelmäßig Beprobungen des Wassers stattfanden. Man habe keinerlei Gründe zu Beanstandungen gefunden, heißt es. Die dabei gemessenen Werte können auf der Gemeinde-Homepage unter www.hohenlinden.de nachgelesen werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter