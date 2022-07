Keime im Trinkwasser von Hohenlinden: Jetzt untersucht ein Labor

Bürgermeister informiert

In der Bürgerversammlung hat Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer über die aktuelle Trinkwasserverunreinigung informiert. Das Wasser muss weiter abgekocht werden.

Hohenlinden – Wieder muss (seit Mittwoch) in der Gemeinde Hohenlinden Trinkwasser abgekocht werden, weil es mit coliformen Bakterien verunreinigt ist. Das Gesundheitsamt Ebersberg hat diese Verfügung erlassen, wie es schon im Mai für einige Tage der Fall war. Auf die neuerliche Verunreinigung ist Bürgermeister Ludwig Maurer bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Wendlandhalle eingegangen.

Er berichtete, dass am Freitag, 8. Juli, aus dem Hohenlindener Brunnen, der aus einem Grundwassersee in 28 Metern Tiefe Trinkwasser fördert, sechs Proben entnommen worden waren. Dabei wurde festgestellt, dass das Wasser mit Kolibakterien verunreinigt ist – ein Bakterium, das normalerweise im Darm von Menschen oder Tieren vorkommt. Daher gelte es als Indikator für Fäkalien aller Art.



Hohenlinden: Suche nach der Ursache

Um mögliche Infektionskrankheiten bei Menschen auszuschließen, müssten diese Stämme genau im Labor untersucht werden, was nach Auskunft des Bürgermeisters derzeit geschehe, aber einige Zeit dauern könne. Ludwig Maurer fügte hinzu, dass das Risiko von verunreinigtem Wasser eigentlich „nur sehr gering“ sein könne: „Unser Trinkwasser wird aus einem Brunnen, der ständig gespült, also gereinigt wird, über ein Rohr nach oben gepumpt. Dieses Rohr weist am unteren Ende einige Löcher auf, durch die das Wasser aus dem Grundwassersee angesaugt wird. Ist es erst mal im Rohr nach oben, kann es gar nicht mehr verunreinigen.“

Die Vermutung einer Bürgerin, dass vielleicht das viele Oberflächenwasser, durch Starkregen in den vergangenen Tagen ausgelöst, schuld an einer Verschmutzung sein könne, hält Maurer für nicht möglich: „Das ist sehr unwahrscheinlich. Unser Wasser, das sonst immer gute Werte aufweist, kommt aus großer Tiefe.“ Die Gemeinde bemühe sich um eine schnelle Lösung des Problems, wie es auch schon in anderen Landkreisgemeinden vorgekommen sei.



Am Ende teilte Bürgermeister Ludwig Maurer mit, dass die Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben kostenfreies Mineralwasser als Ersatz anbiete.

