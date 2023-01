Die kfd wird zu teuer: Hohenlindenerinnen gehen eigene Wege

Von: Jörg Domke

Dieses Foto wurde bei der letzten Mitgliederversammlung gemacht, mit einem Teil der Mitglieder schon in der neuen Vereinskleidung. © privat

Das hatte sich schon im vergangenen Jahr abgezeichnet. Der Hohenlindener Ortsverband der kfd hat sich aufgelöst. Und zugleich eine Neugründung beschlossen.

Hohenlinden – Die Hohenlindener Frauen, bislang organisiert im bundesweit verbreiteten Verband kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands mit Sitz in Düsseldorf), haben ernst gemacht. Formell und juristisch korrekt ist die Ortsgruppe Hohenlinden zum 31. Dezember 2022 aus dem Zentralverband, dem Größten seiner Art in der Bundesrepublik überhaupt, ausgeschieden.

Nun steht eine Neugründung an, und zwar als eigener Ortsverein mit dem Namen „Frauengemeinschaft Hohenlinden“.

Darauf hat die bisherige kfd-Ortsvorsitzende Hildegard Fröhlich hingewiesen. Und genau deshalb laden sie und ihre Mitstreiterinnen alle bisherigen Mitglieder und auch neue, interessierte Frauen ein zur Gründungsversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft am Samstag, 28. Januar, um 15 Uhr, im katholischen Pfarrheim in Hohenlinden.

Mit 150 Mitgliedern ein starker Verband in der Gemeinde

Für die Mitglieder vor Ort wird sich außer einem stark reduzierten Mitgliedsbeitrag auf jährlich 20 Euro nichts ändern, berichtet Hildegard Fröhlich. „Wir wollen weiterhin ein lebendiger Verein bleiben, in dem sich Frauen jedes Alters mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten einbringen, neue Freundschaften schließen, gemeinsam etwas unternehmen, sich umeinander kümmern und sich in unserem Pfarrverband und in unserer Gemeinde einsetzen. Jede Frau ist willkommen“, heißt es. Dass sie in einer Mail an die Lokalpresse ausdrücklich auf den Jahresbetrag verweist, ist kein Zufall. Zuletzt sei der Jahresbeitrag, weil vom kfd-Verband so gefordert, auf fast 40 Euro/Jahr gestiegen. Konkret: Im vergangenen Jahr habe es eine drastische Anhebung von vormals 25 auf 38,40 Euro gegeben, so Hildegard Fröhlich, zugleich Gemeinderätin in ihrem Heimatort. Die Differenz hatte der Ortsverband noch aus eigenen Rücklagen ausgeglichen. Das war heuer so aber nicht mehr möglich. Daher reifte der Entschluss, dem Verband kfd den Rücken zuzukehren. Wie übrigens in anderen Ortsverbänden auch, zum Beispiel in Aßling.

Neuer Verein verfolgt im Grundsatz die gleichen Ziele

Der Jahresbeitrag spiele bei vielen Mitgliedern keineswegs eine untergeordnete Rolle, so Hildegard Fröhlich auf Nachfrage der Heimatzeitung. Man müsse einfach sehen, dass es heutzutage auch bei uns nicht mehr für jede Frau einfach sei, Geld lockerzumachen. Von dem eingezahlten Beitrag seien am Ende zudem nur noch gut ein Zehntel am Ort verblieben, also nicht einmal vier Euro. Zuletzt hatte die kfd Hohenlinden immerhin noch stolze 150 Mitglieder.

Hildegard Fröhlich hofft jetzt, dass die allermeisten bleiben und sich weitere Frauen der Gemeinschaft anschließen werden.

