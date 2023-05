Kinderhaus-Bau: Der Schallschutz stellt wohl kein Problem dar

Von: Jörg Domke

Die Kinderbetreuung stellt alle Gemeinden vor Herausforderungen. In Hohenlinden ging es jetzt um ein Schallschutzgutachten im Vorfeld der eigentlichen Baus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es geht weiter. Im Gemeinderat wurde erneut das Thema Kinderhaus besprochen. Diesmal im Fokus: Der Schallschutz.

Hohenlinden – Geräusche, die von einem künftigen, gerade in Planung befindlichen Kinderhaus zwischen der Grundschule und dem Pfarrheim in Hohenlinden sowie einen in der Nachbarschaft geplanten Parkplatz auf Grundstücke und Gebäude in der Umgebung ausgehen, sind nicht so hoch, dass dadurch Beeinträchtigungen verbunden wären. Und andersrum: Auch die in der direkten Nachbarschaft vorhandenen Getriebe, zum Beispiel ein Autohaus mit Werkstatt, verursachen nicht so viel Lärm, dass dadurch der Betrieb einer Kindertagesstätte gefährdet sein könnte.

Gutachter sagen: Kindereinrichtung ist an dieser Stelle machbar

Das sind die beiden Kernaussagen eines schallschutztechnischen Gutachtens, das den Damen und Herren Gemeinderäte dieser Tage zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Erstellt wurde es vom Büro Steger und Partner aus München am 11. Mai. Der Rat beschloss folglich, das Ergebnis des Gutachtens entsprechend in die Planentwürfe zur Änderung des Hohenlindener Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans „Neubau eines Kinderhauses“ einzuarbeiten. Aufgabe der Gutachter war es, die wechselseitigen Immissionen unter die Lupe zu nehmen. Auf Grundlage von Berechnungen habe sich gezeigt, dass sämtliche Orientierungswerte unterschritten würden, hieß es im Plenum. Geräuschimmissionen, die beim Betrieb von Kindereinrichtungen durch die Kinder hervorgerufen werden wie Spielen, Rufen oder Lachen, stellten auch in diesem Fall keine schädlichen Umwelteinwirkungen dar und seien ohnehin nicht nach den gängigen Immissionsrichtwerten zu beurteilen.

