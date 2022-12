Plazet für ein drittes Spielfeld für den SV Hohenlinden

Von: Jörg Domke

Der SV Hohenlinden benötigt mehr Spiel- und Trainingsfläche. Im Gemeinderat wurde nun das dritte Spielfeld endgültig beschlossen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Hohenlindener Fußballer brauchen mehr Spiel- und Trainingsfläche. Der Rat machte jetzt planungstechnisch den Weg frei.

Hohenlinden – Eine im Hohenlindener Rat unlängst beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans liegt gerade zur fachlichen Prüfung im Landratsamt Ebersberg. Wenn es dort demnächst das allgemein von allen erwartete Plazet geben wird, kann automatisch auch ein Bebauungsplan (der mit der laufenden Nummer 30) in Kraft gesetzt werden, der sich mit der Erweiterung des Sportgeländes der Gemeinde Hohenlinden befasst.

Den hat das Plenum in seiner letzten Sitzung im alten Jahr, und zwar am vergangenen Montag, formell als Satzung beschlossen. Und damit den formell letzten Schritt in einem langen, bisweilen mühevollen Verfahren gemacht.

Im Gemeinderat ging es in besagter letzter Runde nochmals um einige Einwände von sogenannten Trägern öffentlicher Belange. Hier konkret um Anmerkungen des Landratsamtes aus drei Abteilungen, des Wasserwirtschaftsamtes, des Staatlichen Bauamts, der Telekom und der Stadtwerke München. Thematisiert wurden auf diesem Wege nochmals Fragen zum Lärm- und Naturschutz sowie zur Entwässerung (sie soll ähnlich erfolgen wie auf der technisch benachbarten Abtwiese). Die Münchner Stadtwerke hatten sich vorsichtshalber zu Wort gemeldet, weil in unmittelbarer Nähe zum Erweiterungsgelände eine von ihr betriebene Hochdruckgasleitung verläuft. Am Ende beschlossen die Damen und Herren Mandatsträger aber einstimmig, den Bebauungsplan endgültig zu beschließen.

Mühevoller Weg, bei dem viel gekämpft werden musste

Mühevoll war das Verfahren, weil beteiligte Stellen monatelang nicht zu Lösungen kamen; insbesondere in der Frage, wie ein sinnvoller Geschwindigkeitstrichter auf der benachbarten Staatsstraße organisiert werden könne und wohin genau das Ortsschild künftig versetzt werden müsste. Auch die Frage, wo genau die neue Zufahrt zum Sportgelände situiert werden sollte, sorgte lange für Konfliktstoff, zog Bürgermeister Ludwig Maurer im Plenum eine erste Bilanz. Besagte Zufahrt wird nun dem Vernehmen nach deutlich weiter „nach draußen“ verlegt. Wörtlich meinte Maurer: „Wir haben lange gekämpft“. Er dankte Landrat Robert Niedergesäß aber für dessen Vermittlungsbemühungen.

Wie geht es nun weiter? In die Detailplanung wird man im Rahmen einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung steigen, die am Montag, 16. Januar, stattfinden soll, hieß es. Dort werde man das weitere Vorgehen genau besprechen. Zuerst würden Parkplatz und der neue, dann dritte Sportplatz entstehen – und, mit einem zeitlichen Abstand, dann auch eine grundlegende Sanierung der Funktionsräume im Sportlerheim stattfinden, ließ Maurer durchblicken. Dadurch ergebe sich auch für die politische Gemeinde eine gewisse Streuung der finanziellen Lasten. Maurer verwies außerdem am Montag auf anstehende Gespräche zwischen dem SV Hohenlinden und den Sportverbänden wegen etwaiger Zuschüsse.

Weiter geht es mit einer Sondersitzung am 16. Januar

Übrigens: Ob künftig ein weiterer Rasenplatz oder Kunstrasenplatz entstehen werden, ist auch nach dem aktuellen Ratsentscheid noch offen. Theo Falterer, SVH-Funktionär und Zweiter Bürgermeister, sagte der EZ, dass vereinsintern ein Kunstrasenplatz die klare Präferenz habe. Der Verein benötige alleine schon aufgrund der starken Nachfrage im Fußballbereich weitere Spiel- bzw. Trainingskapazitäten. Insbesondere solche, die eine Sportplatznutzung auch in den Wintermonaten möglich machten.

