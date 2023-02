Kleiner Parkrempler in Hohenlinden mit großen Folgen: Mann muss Führerschein abgeben

Von: Armin Rösl

Teilen

Beim Alkoholtest war das Ergebnis weit höher, als erlaubt. © dpa

Es war lediglich ein kleiner Rempler mit dem Auto - doch was sich dann ergab, hat für den Verursacher größere Folgen. Geschehen am Sonntag an einer Tankstelle in Hohenlinden.

Hohenlinden - Ein kleiner Rempler mit dem Auto gegen ein anderes hat für einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Erding zur Folge, dass er vermutlich für längere Zeit seinen Führerschein abgeben muss. Wie die Polizeiinspektion Ebersberg meldet, fuhr der Mann am Sonntagabend an einer Tankstelle in Hohenlinden beim Ausparken leicht gegen ein anderes Fahrzeug, das vom Besitzer gerade getankt wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Im Verlauf des Gesprächs der beiden Männer habe der Geschädigte bemerkt, dass sein Gegenüber wohl alkoholisiert ist, berichtet die Polizei. „Ein Alkotest der hinzugerufenen Beamten der Polizei Ebersberg bestätigte die Vermutung“, heißt es im Pressebericht. Der Test ergab deutlich über ein Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten den 51-Jährigen zur Blutentnahme in die Kreisklinik Ebersberg. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren „und der Verlust der Fahrerlaubnis für längere Zeit“, so ein Polizeisprecher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.