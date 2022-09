Problem gefunden und gelöst, aber: CSU kritisiert schlechte Informationspolitik und fordert künftig mehr Transparenz

Von: Jörg Domke

Teures Gut Wasser: Im Gemeinde wurde das Trinkwasserproblem in Hohenlinden nochmals thematisiert.

Wochenlang hielt belastetes Trinkwasser Politik und Bürger in Hohenlinden in Atem. Nun gab es nochmals eine Aufarbeitung im Gemeinderat.

Hohenlinden – Wochenlang sorgte verunreinigtes Trinkwasser für große Aufregung in der Gemeinde Hohenlinden und bei ihren Bürgerinnen und Bürgern. Zu 99,9 Prozent, sagt Bürgermeister Ludwig Maurer, sei die Ursache für die Coliformen Keime in Proben des Brunnens III gefunden worden. Es sei um Ameisen gegangen, die in einem Sickerschacht nahe des Brunnens verendeten.

In diesen Tagen nun ist eine Fachfirma damit beschäftigt, diesen Sickerschacht zu verfüllen. Am gestrigen Freitag sollen die Arbeiten dem Vernehmen nach abgeschlossen worden sein. Ab nächsten Montag, 3. Oktober, startet dann routinemäßig noch ein achtwöchiges Monitoring des besagten Brunnens, um auf Nummer Sicher zu gehen. Es geht also um weitere Beprobungen.

Im Gemeinderat war das Wasserproblem nun nochmals Thema im öffentlichen Sitzungsteil. Formell ging es einerseits darum, die von der Gemeinde veranlassten Maßnahmen zur Ortung und Behebung des Problems finanziell nachträglich abzusegnen. Hier seien aufgrund der Sachlage dringende Anordnungen nötig gewesen, so Maurer.

Die Ursachenforschung hatte ergeben, dass im Fassungsbereich des Brunnens III noch eine inaktive Messstelle in rund acht Metern Tiefe vorhanden war. Sie diente der Überwachung von Pumpversuchen bei der erstmaligen Errichtung des Brunnens. Ab fünf Metern Tiefe waren über den gesamten Ausbau tote Ameisen zu sehen gewesen. Maurer sprach nochmals von einem Pumpensumpf voll mit toten Insekten. Der Rat genehmigte nun rückwirkend die erteilten Aufträge zur Reinigung und Desinfektion sowie den Rückbau des Messschachts.

Zugleich ging es im Plenum darum, einen Antrag der CSU zu dem Thema zu behandeln. Die christsoziale Fraktion hatte mit Schreiben vom 10. September u.a. mehr Informationen zu dem Gesamtthema und eine generell breitere Offenlegung der Probleme gefordert. Eine konkrete Forderung lautet: Die komplette Wasserversorgung... soll zukünftig von einem externen Ingenieurbüro regelmäßig geprüft ... werden. Die Bürgerinformation bezeichnete die Fraktion als „zwischenzeitlich nicht sehr optimal“. Die Bürger hätten zwar gewusst von dem zeitweise gechlorten Wasser, nicht aber, was die Gemeindeverwaltung alles unternommen habe. Bei neuerlichen Fällen müsse man auch die neuen Medien verwenden, schließlich sei die Verwaltung in einer Art Bringschuld.

In einer detaillierten Stellungnahme wies der Bürgermeister die Vorwürfe mangelhafter Informationspolitik zurück. Bürger seien wichtige Infos sofort übermittelt worden, wenn diese der Verwaltung vorlagen, so Maurer. Im Plenum lieferte die Verwaltung eine tabellarische Auflistung aller relevanten Schritt mit; ausgehend von einer Beprobung des Brunnens am 8. Juli bis hin zum anstehenden Monitoring-Start in der kommenden Woche. Informiert worden sei im Übrigen mehrfach über Zeitungen, Handzettel, die Homepage, die Amtstafeln und durch Aushänge sowie via Facebook; beginnend Ende Mai mit einem angeordneten Abkochgebot. Zusätzlich seien Informationen an alle Gemeinderäte per Mail weitergeben worden. Und außerdem habe jeder Bürger jederzeit im Rathaus anrufen können, hieß es wörtlich.

