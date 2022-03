Nach schrecklichem Teichunfall und ersten Sauerstofftherapien: Eddy (2) lächelt wieder

Von: Armin Rösl

Eddy befindet sich jetzt in einer Klinik in Gelsenkirchen. Das Foto ist vor wenigen Tagen entstanden. © Privat

Eddy (2) aus Hohenlinden kämpft sich Stück für Stück zurück ins Leben. Eine Sauerstofftherapie scheint gut anzuschlagen. Eddy war im Januar in einen Gartenteich eingebrochen.

Hohenlinden – „Eddy schaut zielgerichtet Personen hinterher. Er fängt sogar wieder an zu lächeln.“ Das ist der jüngste Eintrag von Cindy Altmann aus Hohenlinden auf der Online-Crowdfundingplattform „GoFundMe“. Hier sammelt sie mit ihrem Mann Andreas Spenden für ihren zweijährigen Sohn, der im Januar in den zugefrorenen heimischen Gartenteich eingebrochen und beinahe ertrunken war. Aufgrund des Sauerstoffmangels im Gehirn, den der Bub erlitten hat, lautet die Diagnose: hypoxischer Hirnschaden mit Lähmung rechts. Unter laufender Reanimation wurde er, nachdem sein Vater ihn aus dem Teich gezogen hatte, mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. „Eddy hat gekämpft und überlebt“, erzählen die Eltern.

Eddy geht regelmäßig auf „Tauchfahrt“

Ihre große Hoffnung ist die Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) – eine medizinische Behandlungsmethode, bei der über eine Atemmaske reiner Sauerstoff unter Zuhilfenahme von Überdruck eingeatmet wird. Eddy scheint auf die HBO anzusprechen: Am Freitag hatte der Zweijährige seine 40. „Tauchfahrt“ im Druckkammerzentrum einer Klinik in Gelsenkirchen. Die Einheiten werden „Tauchfahrten“ genannt, weil der Patient in eine Kammer gesetzt oder (im Fall von Eddy) mit dem Bett gefahren wird, wo der Druck so hochgefahren wird, als tauche man unter Wasser. Bei Eddy werden zehn Meter Tiefe simuliert, eine Tauchfahrt dauert 20 Minuten, berichten die Eltern.

„Eddy befindet sich nicht mehr im komatösen Zustand. Er äußert sich, er reagiert auf Reize von außen. Wir sehen signifikante Verbesserungen“, berichtet Andreas Altmann. Der 42-jährige Sicherheitsmitarbeiter macht derzeit mit Erlaubnis seines Arbeitgebers eine Pause und ist Tag und Nacht bei Eddy, wo er den Krankepflegekräften hilft, beispielsweise beim Lagern des Kindes, und dadurch wichtige Dinge für die Zeit später daheim lernt. Georg Rinneberg, Gründungsmitglied des Verbandes Deutscher Druckkammerzentren e.V., habe sich dafür eingesetzt, dass Eddy in Gelsenkirchen behandelt wird, erzählen Cindy und Andreas Altmann voll Dankbarkeit.



Wir sind unendlich dankbar und eigentlich müssten wir jeden einzelnen Spender umarmen!

Weil HBO als Behandlungsmethode in der vertragsärztlichen Versorgung nicht zugelassen ist, übernehmen Krankenkassen die Behandlungen eigentlich nicht. Deshalb hat Familie Altmann die Spendenaktion für Eddy gestartet. Bislang sind rund 64.000 Euro zusammengekommen, berichten die Eltern: „Wir sind unendlich dankbar und eigentlich müssten wir jeden einzelnen Spender umarmen!“

Hohenlinden: Vorbereiten auf die Rückkehr

Für die Behandlung in der Klinik in Gelsenkirchen übernehme die Krankenkasse nach Gesprächen einen großen Teil, berichten Cindy und Andreas Altmann. Das Spendengeld werde sowohl für den stationären Aufenthalt verwendet sowie für die Zeit danach, wenn Eddy zurück in Hohenlinden ist. Das Haus müsse zum Teil behindertengerecht umgebaut werden (ob Eddy beispielsweise jemals wieder wird gehen können, ist ungewiss), in München seien weitere ambulante Sauerstofftherapien geplant, die bezahlt werden müssen.



Pflegekraft gesucht

Cindy Altmann (32), Heilerziehungspflegerin, ist derzeit in Elternzeit, zuhause warten sie und Eddys fünf Geschwister auf seine Rückkehr – „Eddy wird hier groß vermisst“, erzählt die Mutter. Momentan seien viele organisatorischen Dinge zu erledigen, unter anderem auch die Suche nach einer Pflegekraft für den Zweijährigen. Damit Eddy auch zuhause das macht, was er seit ein paar Tagen nach den bisherigen Sauerstofftherapien tut: „Er beginnt wieder zu lächeln“, erzählen Cindy und Andreas Altmann.

