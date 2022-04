Feuerwehr Hohenlinden: Nachwuchs dringend benötigt

Von: Jörg Domke

Die Feuerwehrler freuen sich Zuwachs und auf das große Fest zum Jubiläum. © Dziemballa

Es können gar nicht genug sein, die mitmachen. Die Feuerwehr Hohenlinden startet in ihrem Jubiläumsjahr eine Werbekampagne zur Nachwuchs-Rekrutierung.

Hohenlinden – „Die Freiwillige Feuerwehr Hohenlinden wurde am 29. Juni 1872 gegründet. Für jeden Erwachsenen Mann bestand die Feuerwehrpflicht...“

So steht es im Kapitel „Geschichte“ auf der aktuellen Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr. Von Verpflichtungen kann heuer, genau 150 Jahre später, natürlich keine Rede mehr sein – wenngleich der Bedarf an einsatzwilligen Männern (und inzwischen natürlich auch Damen) durchaus wieder gegeben ist.

Jugendfeuerwehr soll wachsen

Genau darauf machte Kommandant Andreas Niederlechner im Verlauf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hohenlinden im Wendlandhaus aufmerksam. Und kündigte dabei den Auftakt einer Werbekampagne an, wobei es ihm und seinen Kameraden in diesen besonderen Zeiten in erster Linie darum geht, junge Leute (Buben wie Madl) für ein aktives Mitwirken in der Jugendfeuerwehr zu gewinnen.

Im Zentrum dieser Nachwuchswerbung steht ein großes Treffen am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, an dem jeder, der Interesse hat, teilnehmen darf. „Mitmachen kann jede(r) ab 14 Jahren. Im Vordergrund steht natürlich die feuerwehrtechnische Ausbildung als Vorbereitung auf den aktiven Dienst. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz bei Ausflügen und anderen Aktionen wie einem Berufsfeuerwehrtag oder der Teilnahme an Aktionen des Landkreises“, heißt es dazu im Internet unter ff-hohenlinden.de. Und dort ist auch folgender Passus zu lesen: „Mit 16 Jahren macht ihr die sogenannte Truppmannausbildung, mit der ihr die ersten Einsätze, außerhalb des Gefahrenbereichs, fahren dürft. Ab 18 seid ihr voll einsatzfähig und könnt dann Weiterbildungen besuchen etwa zum Atemschutzgeräteträger, Maschinisten, usw.“

Eine noch junge Kraft im gegenwärtigen Führungszirkel der Hohenlindener Feuerwehr ist Elena Philipp, die aktuelle Schriftführerin. Gerade mit Blick auf die bevorstehenden Jubiläumsfeiern Mitte Juni bekleidet sie ein Ehrenamt, das besonders viel Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

150-Jahr-Feuer steigt Mitte Juni

Fix ist inzwischen das Programm zur 150-Jahr-Feier mit dem festlichen Anstich am Dienstag, 14. Juni, gegen 18.30 Uhr, dem Auftritt der „Moosner“ am Folgetag, einem Eicher-Oldtimer-Treffen am Donnerstag, 16. Juni, sowie einem Konzert der Gruppe „Tetrapack“ am 17. Juni. Am Samstag, 18., Juni, ist ein Weinfest eingeplant. Der offizielle Kreisfeuerwehrtag findet im Rahmen des Hohenlindener Jubiläums am Sonntag, 19. Juni, statt. Zugleich feiert man in Hohenlinden dann auch das 150-jährige Bestehen der Krieger- und Reservistenkameradschaft. Abgeschlossen wird die Festwoche am Montag, 20. Juni, mit den BR-Brettl-Sitzen live auf der Bühne im Festzelt. Der Vorverkauf dafür läuft bereits.

Übrigens: Karten gibt es im Vorverkauf unter 150@ff-hohenlinden.de oder an der Abendkasse. Insgesamt geht es also um fast einwöchiges Gründungsfest eben von Dienstag, 14. Juni, bis einschließlich Montag, 20. Juni.

Damit das äußere Erscheinungsbild der Hohenlindener Feuerwehr passt, wird es für die gesamte Truppe neue Uniformen geben, hieß es im Verlauf der Hauptversammlung im Bürgersaal. Die gesamte Mannschaft freue sich trotz der harten organisatorischen Arbeit auf die Festwoche, teilte die junge Schriftführerin der Heimatzeitung mit.

Berichtet wurde im Saal übrigens auch davon, dass ein altes Feuerwehrauto umgebaut werde zu einem Versorgungsfahrzeug.

