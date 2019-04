200 Burschen wollen Maibaum klauen

Dass da was im Gange ist, dachten sich die Hohenlindener Maibaumwächter schon, dass es aber bis zu 200 Burschen aus neun Vereinen werden sollten, war aber schon eine Riesen-Überraschung.

Hohenlinden – Selten groß sind offenbar die Begehrlichkeiten, was den künftigen Hohenlindener Maibaum angeht. Erst am vergangenen Samstag war der Rohling, eine Spende des Vizebürgermeisters Tom Riedl, unter volkstümlichen Klängen ins Dorf geholt worden. Auf dem Volksfestplatz neben dem dort erstmals aufgebauten Wachstüberl wurde er schließlich zur Weiterverarbeitung vorübergehend gelagert. Doch die Freude währte nicht lange. In der Nacht auf Montag wurden die Hohenlindener gleich von neun Vereinen aus der näheren und weiteren Umgebung aufgesucht, wie es auch im Wachbuch notiert ist. Von bis zu 200 Maibaumdieben war gestern die Rede. Insgesamt aus neun Vereinen, wie der Öffentlichkeitsbeauftragte des Hohenlindener Burschenvereins, Benjamin Kungel, gestern der EZ berichtete. Gesichtet wurden nämlich zwischen den Abendstunden des Sonntags und dem frühen Montagmorgen Späher der Burschenvereine Burgrain, St. Christoph, Steinhöring, Babensham, Isen, Ostermünchen, Großkarolinenfeld und Rechtmehring. Letztlich entführt hat den Baum die Freiwillige Feuerwehr Forstern.

Erster Angriff konnte abgewehrt werden

Schon am Abend habe man einen ersten Verdacht gehabt, berichtet Kungel. Als ein für die Wache eingeteilter Bursche beim Rauchen einer Zigarette Burschen aus Burgrain im Umfeld des Volksfestplatzes entdeckte.

Die ganze Nacht über muss das dann so gegangen sein, bis gegen 2 Uhr die Burgrainer Burschen in Windeseile das Wachstüberl mit Brettern versperrten. Was sie dabei übersahen: Einer der Wachhabenden stand derweil draußen etwas abseits, um zu telefonieren. Rechtzeitig hielt er noch vor dem Diebstahl die Hand auf den begehrten Baum. Der Ehrenkodex beim Maibaumklau lautet aber: Solange ein Wachhabender einen Baum so sichert, ist ein Abtransport tabu. Ein späterer Versuch der Forsterner Feuerwehr scheiterte noch, zumal inzwischen auch Burschenvorstand Benedikt Maurer gegen 3 Uhr am Festplatz eintraf. Irgendwann einmal, wohl gegen 5.30 bis 6 Uhr, verließen die verbliebenen Wachleute aber die Kräfte. Das war offenbar für die Forsterner Wehr die Gelegenheit, den Baum tatsächlich mitgehen zu lassen.

Über die Rückgabe wird noch verhandelt

Rückgabemodalitäten waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. In Hohenlinden geht man davon aus, dass bis Mitte der Woche die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sein werden.

Am Freitag ist im Stüberl übrigens ein Rockkonzert der Band „Daring Project“, am Samstag steigt eine zünftige Jahrzehnteparty mit reichlich Schmankerln und mehr (Beginn ist jeweils ab 18 Uhr).