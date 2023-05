Neue Außenstelle des BZ Steinhöring auf dem ehemaligen Steutzger-Gelände

Von: Jörg Domke

Auf dem ehemaligen Steutzger-Gelände in Hohenlinden wird bald eine Großbaustelle entstehen (Symbolbild) © IMAGO/Manuel Geisser

In Hohenlinden soll eine neue Außenstelle des BZ Steinhöring entstehen. Entsprechende erste Pläne billigte der Gemeinderat bereits.

Hohenlinden - Der Ortseingang Hohenlindens aus Richtung Maitenbeth kommend war bislang keine echte Augenweide. Das soll sich nun aber gewaltig ändern. Der Dorfener Unternehmer Robert Decker stellte zusammen mit einem Architekten am Montag im Gemeinderat Pläne vor, wie das von ihm inzwischen erworbene Gelände des ehemaligen Steutzger-Wirts (vormals im Eigentum der Grafinger Brauerei Wildbräu) bebaut werden könnte.

Entstehen sollen dort im Kern zwei Baukörper in Holzmodulbauweise (E plus 2, also dreigeschossig). Modernste Energiestandards (samt Energierückgewinnung) würden so eingehalten. Auf einem Satteldach sollen zudem PV-Anlagen installiert werden.

Ein Bau wird dem Vernehmen nach 21 Wohnplätze beherbergen, die vom Betreuungszentrum Steinhöring angemietet werden sollen zur Unterbringung betreuungsbedürftiger Bewohner. Dazu sollen noch drei sogenannte Probewohnräume entstehen. Erklärte Absicht sei es, so Decker, hier Menschen mit Betreuungsbedarf so weit wie möglich selbstständig Wohnraum anzubieten mit dem Ziel, sie irgendwann weiter in den Alltag entlassen zu können. Mit dem Betreuungszentrum werde es einen Mietvertrag über 25 Jahre geben, hieß es. Dazu existiere eine Option auf Verlängerung.

Investor plant zwei Komplexe: Für „Betreues“ Wohnungen und für den freien Markt

In einem zweiten Komplex will der Bauträger 18 frei verfügbare Wohnungen in Größen zwischen 50 und 80 Quadratmetern unterbringen. Ein Großteil der Stellplätze soll in einer Tiefgarage untergebracht werden, oberirdisch dagegen wenig.

Durch den Eigentümerwechsel muss hier ein schon mal begonnenes Verfahren neu eröffnet werden, hieß es im Rat, wobei sich die Pläne im Vergleich zu den Überlegungen der Voreigentümer eigentlich nur geringfügig änderten. Durch einige andere Situierungen, etwa der Tiefgaragenzufahrt, erhoffen sich die neuen Investoren unter dem Strich einen optimierten Schutz vor etwaigen Hochwasserereignissen. Die hatte es in den letzten Jahren immer mal wieder hier gegeben. Die Bauträgerfirma ist sich aber inzwischen sicher, dass die jetzt gefundene und von Ingenieuren berechnete Lösung (zum Beispiel gibt es Rückhaltebereiche rund um die Baukörper) ausreichend sind.

Bürgerliche verweisen auf die schwierige Hochwasserlage

Insbesondere die beiden Bürgerlichen im Rat, Martin Huber und Josef Neumeier, verwiesen im Plenum immer und immer wieder auf Überflutungsgefahren und zitierten dabei u.a. aus älteren behördlichen Unterlagen. Der Bauträger, der Architekt und Bürgermeister Ludwig Maurer machten dagegen deutlich, dass hier alle technisch möglichen Vorkehrungen getroffen worden seien. Insbesondere Neumeier gab erst Ruhe, als Decker deutlich machte, er habe kein Interesse, an der Hauptstraße für viel Geld eine Tiefgarage als Retentionsfläche (also Überflutungsfläche bei Hochwasserereignissen) zu bauen. Huber dagegen machte keinen Hehl daraus, dass ihm das Gebäude in Gänze zu hoch vorkomme. Dritter Bürgermeister Johannes Rumpfinger warnte seine Ratskollegen davor, hier den Eindruck zu schüren, ein Investor plane etwas, was von Grund auf zum Scheitern verurteilt sei.

