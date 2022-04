Gesucht wird ein neuer Vizebürgermeister

Von: Jörg Domke

Thomas Riedl als 2. Bürgermeister mitten im Geschehen, hier 2018 bei einer Schlüsselübergabe an Johanna Seitz vom örtlichen Faschingsverein Funvaria. © Dziemballa

Letzter Montag im Monat. Turnusmäßig tagt der Hohenlindener Gemeinderat. Diesmal ab 18.30 Uhr im Wendlandhaus jedoch mit einer ganz besonderen Thematik. Geht es doch darum, einen neuen Zweiten Bürgermeister zu wählen.

Hohenlinden - Der Grund für das Ganze: Thomas Riedl, der dieses Ehrenamt zusätzlich zu seinem Ratsmandat über viele Jahre wahrgenommen hat, hat darum gebeten, von seinem Mandat befreit zu werden.

Eigentlich wollten die Riedls in Hohenlinden bleiben mit den Ziel, im Dorf ein Mehrgenerationenhaus für sich und Familienangehörige zu errichten. Doch in Hohenlinden habe sich dazu keine Gelegenheit ergeben, so der 51-Jährige dieser Tage gegenüber der Heimatzeitung. Daher sei langfristig der Entschluss gereift, das Projekt in einer anderen Gemeinde im Landkreis zu verwirklichen. Ziel sei es, das alles noch heuer über die Bühne zu bringen. Daher sei es konsequent und richtig gewesen, schon jetzt darum zu bitten, aus dem politischen Amt ausscheiden zu können, so Riedl, der hauptberuflich als vereidigter Sachverständiger arbeitet.

Privatprojekt war in Hohenlinden nicht zu verwirklichen

In der Hohenlindener Kommunalpolitik hat Thomas Riedl seit 2008 durchaus deutliche Spuren hinterlassen, wenngleich er bescheiden betont, dass vieles von dem schlicht und ergreifend „nur“ Teamarbeit gewesen sei. Mitte der Nuller-Jahre begann seine kommunalpolitische Laufbahn zuerst als Nachfolger von Peter Speckmaier an der Spitze des CSU-Ortsverbands. 2008 kandidierte Riedl direkt gegen Ludwig Maurer als Erster Bürgermeister – und scheiterte denkbar knapp mit weniger als 100 fehlenden Stimmen. Als Vizebürgermeister und Fraktionssprecher pflegte der Christsoziale fortan stets ein loyales Verhältnis zum Amtsinhaber, wenngleich er dabei auch stets konstruktiv-kritischer Begleiter des ÜWH-Rathauschefs blieb.

Peter Seemüller wird Nachrücker

Nachrücker wird Peter Seemüller werden, der heute Abend formell vereidigt werden soll. Seemüller ist amtierender CSU-Ortsvorsitzender.

Noch als völlig offen gilt die Frage, wer das Amt als Zweiter Bürgermeister übernehmen wird. Gegenüber der EZ sagte Maurer, dass diese Entscheidung gänzlich beim Gemeinderat liege. Auf Nachfrage unterstrich er, es sei nicht einmal fix, dass das Amt bei einem christsozialen Gemeinderatsmitglied verbleibe.

Nachfolge als Vizebürgermeister „offen“

Weitere öffentliche Themen heute: Photovoltaik, Bau des Kinderhauses und private Bauanträge.

