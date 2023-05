Extrem-Raser sogar auf dem einzigen Weg zur Grundschule

Von: Jörg Domke

Die Münchener Straße Höhe Flurstraße: Mit Tempo 95 durch eine geschlossene Ortschaft. © dziemballa

Besonders nachts und am frühen Morgen gibt es offenbar einige in Hohenlinden, die Verkehrsregeln besonders gerne und massiv missachten.

Hohenlinden – Sind die einmal von der Gemeinde ausgewählten Messstellen für kommunale Geschwindigkeitskontrollen noch richtig? Genau um diese Frage ging es zuletzt im Gemeinderat. Vor allem der Bereich der Pfarrer-Andrä-Straße in Höhe der Einmündung des Brückenwegs (also unmittelbar vor dem Eingang zum Rathaus) erschien Bürgermeister Ludwig Maurer und anderen zuletzt zu einer echten Problemzone geworden zu sein.

Was deshalb bemerkenswert ist, weil es sich um einen Verkehrsbereich handelt, auf dem es neben ein paar Bediensteten der Gemeindeverwaltung und Pfarrheimbesuchern nur um Pkw-Bewegungen handeln kann, die mit der Grundschule und eventuell noch mit den benachbarten Kindergärten in Verbindung gebracht werden müssten. In der Stichstraße gilt Tempo 20.

Alarmsituation in der Pfarrer-Andrä-Straße

Die zuletzt ermittelten Zahlen jedenfalls hatten durchaus Alarm-Charakter. An zehn Tagen im März wurden dem Vernehmen nach 3128 Pkw erfasst. Dabei sei es laut Verwaltung zu 752 Verstößen gekommen. Überschreitungsquote: 24 Prozent. Die meisten „Fälle“ lagen im Verwarnungsbereich (691), allerdings gab es insbesondere nachts und in den Morgenstunden auch enorme Ausreißer. Statt der erlaubten 20 wurde auch schon mal 70 gefahren. Die Verwaltung kündigte an, mit der von ihr beauftragten Messfirma über die Einrichtung einer offiziellen Messstelle an diesem, wie es heißt, sensiblen Bereich zu beraten.

Die Pfarrer-Andrä-Straße in Höhe der Einmündung Brückenweg: Probleme besonders nachts. © J.Dziemballa

Etwas entspannter, aber keineswegs problemfrei, wird gegenwärtig ein zweiter Punkt gesehen: Die Münchener Straße in Höhe der Flurstraße, also eine Stelle im Zuge der ehemaligen B12. Das Tempolimit beträgt hier zurzeit 50 km/h. Während der Testmessungen Ende März/Anfang April waren dort laut Gemeinde 22405 Fahrzeuge überprüft worden. Es kam zu 771 Überschreitungen, was eine Quote von 3,44 Prozent entspricht. Auch hier lagen die meisten „Fälle“ im Verwarnungsbereich (699). Aber auch hier gab es nachts und am frühen Morgen massive Verstöße. Die Geschwindigkeiten wurden im Einzelfall um 45 km/h überschritten. Bedeutet: Hier fuhr auch jemand mal lockere 95 Stundenkilometer; innerorts. 72 Vorgänge bewegten sich im Bereich eines Bußgeldes. Auch wenn die Quote der Verstöße in einem „normalen“ Bereich stattfanden, will die politische Gemeinde am Messpunkt festhalten.

