Herzlich willkommen: Sandra Hiebl ist die neue Leiterin

Von: Jörg Domke

Sandra Hiebl ist seit Schuljahresbeginn Leiterin der Grundschule in Hohenlinden. Hier wird sie von Bürgermeister Maurer offiziell begrüßt. © dziemballa

Ein Personalproblem weniger gibt es an der Grundschule Hohenlinden: Mit Sandra Hiebl ist inzwischen eine neue Schulleitung gefunden worden.

Hohenlinden – Ein Personalproblem weniger gibt es an der Grundschule Hohenlinden: Mit Sandra Hiebl ist inzwischen – auch offiziell als Nachfolgerin für Reinhold Sporer – eine neue Schulleitung gefunden worden. Was in heutiger Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich zu sein scheint.

Die 39-Jährige war bereits im vergangenen Schuljahr kommissarisch stellvertretende Leitung und kennt das Haus und die Belegschaft daher bestens. Bürgermeister Ludwig Maurer begrüßte die aus Grafing stammende Pädagogin dieser Tage formell im Rathaus. Hohenlinden ist nach Aßling und Frauenneuharting ihre dritte Station nach dem Referendariat von 2009 bis 2011. Sandra Hiebl wohnt inzwischen im Landkreis Mühldorf.

Offiziell begrüßt im Rathaus Hohenlinden

Froh sind sie und das Kollegium, dass es seit diesem Schuljahr wieder eine durchgängige Zweizügigkeit an der Grundschule Hohenlinden gibt. Die hatte in der Zeit vor Corona stets großen Wert darauf gelegt, eine „Umweltschule“ zu sein. Und genau darauf will die neue Leiterin den Fokus wieder richten.

Einen weiterer Schwerpunkt sieht Sandra Hiebl in dem sogenannten sozialen Lernen. Es sei ihr zur Aufarbeitung von Coronafolgen bei den Kindern besonders wichtig, betonte sie gegenüber der Ebersberger Zeitung. Konkret gemeint sind damit die Entwicklung von Empathie bei den Schulkindern, dass sie ihrem Gegenüber wieder mehr Vertrauen fassen können, die Verbesserung der Kommunikation im direkten Gespräch und die Stärkung der (Klassen-) Gemeinschaft.

Fokus auf soziales Lernen gerichtet

Hilfreich und unterstützend tätig sein kann hier wieder der Förderverein WIT (Wissen ist Trumpf), der sich obendrein zum Ziel gesetzt habe, auch das kulturelle Leben an der Hohenlindener Grundschule wieder zu forcieren.

