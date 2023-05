Sechs-Tage-Gaudi auf dem Volksfestplatz ab 6. Juni

Von: Jörg Domke

Vor der Kirche wurde am Samstag ein komplett „überarbeitetes“ Feuerwehrfahrzeug gesegnet. © J.Dziemballa

Sechs Tage Gaudi stehen an Anfang Juni in der Gemeinde Hohenlinden. Die Feuerwehr richtet wieder das Volksfest aus. Die Bierprobe fand schonmal erfolgreich statt.

Hohenlinden – In Grafing ist an diesem Wochenende die Volksfestsaison im Landkreis Ebersberg gewissermaßen eröffnet worden. Was die Orte nördlich des Forstes angeht, macht man in der Regel in Hohenlinden den Auftakt. Das seit über 50 Jahren von der örtlichen Feuerwehr ausgerichtete Fest startet demnach am Dienstag, 6. Juni, und dauert bis einschließlich 11. Juni.

Am vergangenen Wochenende nun fand mit der Bierprobe der symbolische Einstieg in die „heiße Phase“ an. Eingebettet war das Ganze in einen feuerwehrinternen, geselligen Abend mit gemeinsamen Essen und einer Fahrzeugweihe. Zuvor gab es noch die ebenso traditionsreiche Floriansmesse in der Pfarrkirche. Eingeladen waren diesmal speziell die Feuerwehrangehörigen samt ihrer Partner und Kinder.

Mit einem Standkonzert bei der Alten Post geht es auch heuer wieder los

Mit einem Standkonzert am Dienstag, 6. Juni, wird auch in diesem Jahr das Hohenlindener Volksfest beginnen. Dazu treffen sich alle Abordnungen der örtlichen Vereine und Verbände um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz am Gasthof zur Post. Danach zieht man wie gewohnt gemeinsam zum Volksfestplatz; begleitet von der Blaskapelle Aschau am Inn und Salutschüssen der Böllerschützen. Dem Ersten Bürgermeister Ludwig Maurer bleibt es vorbehalten, das erste Fasserl Bier anzustechen.

An den nachfolgenden Tagen bieten die Feuerwehrler den Bürgern ein Programm mit schon vertrauten Protagonisten. Die Moosner beispielsweise gestalten den Tag der Betriebe am Mittwoch, 7. Juni, ab 18 Uhr. Am 8. Juni, Donnerstag, ist Feiertag (Fronleichnam). De Richtig’n, die auch in Grafing engagiert wurden, haben ab 16.30 Uhr Drinnerholzer-Volksfeststimmung angekündigt.

Bierprobe am Samstag beim internen Floriansabend © J.Dziemballa

Der Name der Band „Tetrapack“ hat in Hohenlinden auch schon einen vertrauten Ruf. Rockig und bayerische geht es also zu am Freitag, 9. Juni, ab 18 Uhr.

Zum Kinder- und Seniorentag wird am Samstag, 10. Juni, geladen. Start ist um 12 Uhr. Dort wird auch der örtliche Trachtenverein Gelegenheiten zum Auftritt vor einem größeren Publikum bekommen. Am Abend, ab 18 Uhr, ist Party dahoam angesagt, wenn die Stimmungsband „Drunter und Drüber“ dafür sorgen will, dass es im Zelt drunter und drüber zugehen wird.

„Endlich ist es soweit, wir dürfen dahoam spielen. Nach der Gründung 2019, unseren ersten Auftritt im Hohenlindner Maibaumstüberl und vielen Auftritten in ganz Bayern betreten wir jetzt die Volksfestbühne“, schreibt die Band vor ihrem Heimspiel (Internet: https://www.facebook.com/drunterunddrueberband/). Am Sonntag, 11. Juni, ist dann auch schon wieder Schluss. Zum Ausklang steht Christian Jaud (Mia San’s) ab 16 Uhr auf der Bühne. Es gibt traditionsgemäß Kesselfleisch.

Kontakte

Reservierungen und Zelttelefon unter (0171) 6120891.

