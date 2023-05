Sehnlichst vermisst: Ein Dorftreffpunkt für Hohenlinden

Von: Jörg Domke

Die Hohenlindener Sauschütt: Ein Ort, der für viele im Dorf längst eine Art Lieblingsort ist. © J.Dziemballa

Vor drei Jahren hat sich eine Arbeitsgemeinschaft Lieblingsort in Hohenlinden gebildet. Jetzt legt sie erstmals öffentlich Ergebnisse einer Bürgerbefragung vor.

Hohenlinden – Als sich im September 2019, im Vorfeld der Kommunalwahl gut ein halbes Jahr später, in Hohenlinden ein Ortsverband der Bündnisgrünen gründete, entstand, quasi nebenher, auch noch eine zweite - nennen wir sie - Initiative: Die Arbeitsgruppe Lieblingsort. Die Hauptanliegen der ganz bewusst überparteilichen Gruppierung ließen sich in wenigen Sätzen zusammenfassen:

Herauszufinden, was sich Bürgerinnen und Bürger jeden Alters von ihrem Dorf wünschen. Erkennen, wo es Möglichkeiten gibt, Hohenlinden auch mit geringem Aufwand und begrenzten Mitteln Stück für Stück ein wenig netter zu machen. Zu entwickeln zu einem Lieblingsort. Und der Politik hier und da auch einmal aufzuzeigen, was man im Ort verändern könnte bzw. sollte. Kurzum: Projekte und Aktionen zu realisieren, die die Erhaltung der Natur, die Ortsverschönerung und das Miteinander zum Ziel haben.

Erste Akzente hat man dabei bereits setzen können, berichten Bianca Haußmann, Wilma Kloiber sowie Elisabeth und Johannes Rumpfinger; letzterer inzwischen 3. Bürgermeister und Grünen-Gemeinderatsmitglied. In einem Gespräch mit der Ebersberger Zeitung verweisen die vier zum Beispiel auf einen erfolgreichen Nistkasten-Wettbewerb. Oder eine Obstbaumaktion. An einigen Stellen im Ort wurden entsprechende Bäume mit gelben Bändern markiert. Sie signalisieren: Hier kann man sich das eine oder andere abpflücken und getrost mit nach Hause nehmen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Pfadfindern wurden zudem schon ein Sandbeet für Wildbienen und andere Insekten erschaffen.

Jetzt hat die noch immer recht überschaubare Gruppe (neue Mitstreiter sind wahrlich willkommen) erste Ergebnisse vorgelegt - nach Auswertung einer Umfrage, an der immerhin 100 Personen teilnahmen (darunter zehn Kinder und Jugendliche sowie elf Senioren über 60). Die meisten unter den Teilnehmern leben übrigens dem Vernehmen nach schon mindestens zehn Jahr am Ort.

Die Befragung (freiwillig und anonym) beschränkte sich im Kern auf lediglich ein halbes Dutzend Fragen. Etwa: Was gefällt an Hohenlinden besonders gut und warum? Gibt es einen Lieblingsort im Dorf? Was fehlt dir in Hohenlinden? Was brauchst du, damit Hohenlinden zu deinem Lieblingsort wird? Wo könnte ein Dorftreffpunkt entstehen?

Ganz oben auf der Wunschliste der Befragten steht demnach ein echter Dorftreffpunkt. Auch ein Café wird offenbar sehr vermisst, nachdem eine Filialbäckerei mit Cafébetrieb schon vor einiger Zeit im Ortskern geschlossen hatte. Ein weiteres Anliegen, einen sogenannten Büchertauschschrank (beim Rathaus), hat man erst unlängst verwirklicht und eröffnet.

Auf der Agenda stehen aber noch weitere Iden: ein Naturerlebnispfad etwa nach Forstinninger Vorbild oder einen Beerenpflückpfad.

Andere Wünsche bezogen sich zunehmend auf Themen, für deren Umsetzung zum Teil eher die politische Gemeinde zuständig wäre. Hier nur ein paar Beispiel: Jugendtreffpunkt, Eisdiele, Bademöglichkeiten, Raum für Pfadfinder, mehr Sportangebote. Aber auch: „Schatten im Ortszentrum“.

Bei der Frage nach den Lieblingsorten fand die Sauschütt die größte Resonanz. Weitere Nennungen lauteten: Der Forst, das Schlacht-Denkmal, der Kronacker Weiher, ja sogar der Rathausplatz. Während die Nähe zur Natur und zum Wald, die Vereinsvielfalt und die Freundlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander ebenfalls positiv herausstachen.

Das Ganze sei, betonen die vier EZ-Gesprächspartner, keineswegs als Kritik an den amtierenden politischen Entscheidungsträgern zu verstehen. Im Gegenteil: Immer schon habe die politische Gemeinde von sich aus viel getan, um Hohenlinden Stück für Stück attraktiver zu machen. Manfred Atzenbeck beispielsweise, Mitarbeiter im Bauhof, sei schon lange ein sehr umtriebiger und versierter Mann. Bei der Renaturierung des Bachs am Sportplatz war er etwa maßgeblich beteiligt, auch viele Biotope am Ort gehen auf sein Engagement zurück, heißt es.

Kommende Woche (Montag, 22. Mai) ist wieder Gemeinderat. Im Vorfeld, ab 18 Uhr, wird die Arbeitsgruppe mit interessierten Gemeinderatsmitgliedern die Ergebnisse ihrer Bürgerbefragung besprechen und Auswertungen vornehmen wollen. Es wäre schön, sagt das Quartett in seinem Gespräch mit der EZ, wenn möglichst viele zur Präsentation kämen. Ein möglichst lebhafter, konstruktiver Austausch wäre in jedem Fall ein starkes Zeichen der Wertschätzung für Bürgerinnen und Bürger, die sich ihre Gedanken gemacht haben, um die Gemeinde Hohenlinden weit attraktiver zu machen.

Elisabeth Rumpfinger wirbt derweil für noch mehr Kooperation zwischen Gemeinde und Arbeitsgruppe: „Es ist klar, dass wir nicht alles alleine stemmen können“. Hilfestellungen von der Verwaltung sei nötig, um das eine oder andere neue Projekt auf die Beine zu stellen, ergänzt Wilma Kloiber.

