Feuerwehr und Kameraden feiern mit Sonne von oben und Kühlendes von Schweiger

Von: Jörg Domke

Teilen

Bild aus 32 Metern Höhe aus einem Drehleiterkorb eines Fahrzeugs der Firma Lentner © J. Dziemballa

Mit einem Festgottesdienst im Freien und einem Festzug endeten fast schon die Feierlichkeiten der Feuerwehr Hohenlinden. Aber nur fast.

Hohenlinden/Landkreis – „Wer sind wie eigentlich? Oder: Für was halten uns die Leute?“ Und genau daraus folge ebenso: Für was stehst du eigentlich?“. Drei Fragen, die Feuerwehrseelsorger Matthias Holzbauer aus Glonn ins Zentrum seiner extra kurz gehaltenden Predigt im Rahmen eines Festgottesdienstes in Hohenlinden rückte. Die Fragen richtete Holzbauer dabei an ein paar hundert Feuerwehrler aus zahlreichen Ortswehren des Landkreises und aus der Nachbarschaft, die an der 150-Jahr-Feier der Hohenlindener Kameraden teilnahmen.

Antworten blieb der Glonner nicht schuldig. Und auch Pfarrer Christoph Stürzer nicht, der Vereine wie die Feuerwehren, aber auch Krieger- und Reservistenkameradschaften wie in Hohenlinden, selbst nach immerhin 150 Jahren des Bestehens noch immer Heimat bezeichnete, also als Orte der Begegnung und der Hilfe. Genau darin liege sozusagen die direkt Umsetzung der Worte Jesu, der Zeit seines Wirkens immer wieder betont habe, wie wichtig es sei, einander beizustehen. Holzbauer und Stürzer nutzten den Festgottesdienst also auch dafür, für einen neuen Zusammenhalt in Form eines weiteren Zusammenrückens zu werben.

Pfarrer Stürzer und Seelsorger Holzbauer beim Gottesdienst hinter dem Wendlandhaus im Einsatz

Gleich mehrere Jubiläen galt es besonders gestern zu würdigen. 50 Jahre Volksfest Hohenlinden etwa. 150 Jahre Feuerwehrverein Hohenlinden, aber eben auch 150 Jahre Krieger- und Reservistenkameradschaft. Und last not least die feierliche Segnung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20, das mit dem gestrigen Tag (Sonntag) offiziell in den Dienst der Feuerwehr Hohenlinden gestellt wurde.

Pfarrer Stürzer (l.) beim festlichen Gottesdienst hinter dem Wendlandhaus © J.Dziemballa

Gut 90 Vereine wohnten den Feierlichkeiten bei, die mit einem Kirchenzug am Morgen starteten. Für den Festgottesdienst hatte man auf der Wiese hinter dem Wendlandhaus einen Altar aufgebaut. Und dazu jede Menge Schirme, unter denen die vielen hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenigstens ein wenig Schatten fanden angesichts der prallen Sonne dieses Juni-Tages, der kalendarisch noch nicht einmal ein Sommertag war. Die Organisatoren hatten gottlob auch daran gedacht, die Gottesdienstteilnehmer durchgängig mit Trinkwasser zu versorgen. Unterstützt wurde dies von der Schwabener Privatbrauerei Schweiger mittels einer entsprechenden Sachspende.

Schweiger spendet Erfrischungswasser

Zwei Jahre lang hatte ein Orga-Team das Festwochenende mit dem Festsonntag als Höhepunkt vorbereitet, sagte Anton Speckmaier, Chef des Feuerwehrvereins, im Laufe des Gottesdienstes. Der FFW Hohenlinden sei die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages keineswegs aufgezwungen worden. Im Gegenteil: Man habe sich schon 2011, als es letztmalig in Hohenlinden ein solches Kreistreffen gab, schon mit Blick auf die 150-Jahr-Feier beworben.

Feuerwehrtag: Festumzug durch Hohenlinden © J.Dziemballa

Gut eine Stunde dauerte der kirchliche Teil des Vormittags. Danach setzte sich der Festzug in Begleitung von immerhin vier Musikkapellen wieder in Bewegung Richtung Festplatz. Dort wurden die Teilnehmer sozusagen begrüßt von sieben teils funkelnagelneuen Feuerwehrautos, die eines gemeinsam hatten: Alle stammen sie aus der Produktion der in Hohenlinden ansässigen Firma Lentner. Mathias Hausmann und seine Kollegen beantworteten alle anfallenden Fragen. Eigens für das Hohenlindener Fest hatten die Feuerwehren Markt Schwaben, Peißenberg und Geisenhausen (bei Landshut) ihre „Schätze“ für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Übrigens: Erst am morgigen Dienstag wird das ebenfalls ausgestellte FFW-Fahrzeug übergeben, das die Kameraden aus Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) noch rechtzeitig vor Beginn des G-7-Gipfels bei ihnen daheim in Dienst stellen werden.

Am Montag gehen die Festtage endgültig zu Ende. Am Abend gibt es ein Kulturprogramm (BR-Brettl-Spitzen).

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter

Pfarrer Christoph Stürzer segnet das neue LF 20 © J.Dziemballa