Vom Schandfleck zum Vorzeigeprojekt: In St. Johannes Kronacker darf gefeiert werden

Von: Jörg Domke

Blick von der Empore in die Filialkirche St. Johannes in Kronacker (Gemeinde Hohenlinden): Gute acht Jahre lang wurde sie renoviert und restauriert. Das, was da jetzt geschaffen wurde, hat gewissermaßen Vorzeigecharakter. © J.Dziemballa

Acht Jahre wurde sie restauriert, jetzt erstrahlt die Filialkirche St. Johannes Kronacker in neuem Glanz. Und öffnet ihre Türen wieder: Am 17. September wird gefeiert.

Hohenlinden – „Ein Tag der Freude“ titelte die Heimatzeitung am 17. September 2018. Tags zuvor hatten rund 300 Gläubige das 1250-jährige Bestehen der Filialkirche St. Johannes im Hohenlindener Ortsteil Kronacker, quasi direkt an der Landkreisgrenze gelegen, gefeiert. Das aktuelle Kirchengebäude freilich ist lange nicht so alt, wohl aber der Standort nahe des heutigen Pointnerhofes als Schauplatz religiöser Betätigungen. Es handelt sich in Kronacker um die Stätte im Landkreis Ebersberg, an der nachweislich so lange wie nirgendwo anders Religion praktiziert wurde. Das jetzige Gotteshaus wurde 1725 im Zopfstil als Nachfolgekirche neu gebaut. Die Kirchweihe fand am 23. September 1725 statt. „Als eine der ältesten Kirchen im weiteren Umkreis fand die erste urkundliche Erwähnung bereits am 26. April 768 statt. Sie wurde in dieser langen Zeit immer wieder umgebaut und vergrößert, war Mittelpunkt der Pfarrgemeinde und wurde als Filialkirche bis vor einigen Jahren noch regelmäßig für Gottesdienste genutzt“, weiß Josef Gallenberger, seit vielen Jahren der auch für Kronacker zuständige Kirchenpfleger.

Nochmals ein kurzer Blick in die Heimatzeitung vom September 2018: Man dürfe etwas Besonderes feiern, hatte Pfarrer Christoph Stürmer fast auf den Tag genau vor fünf Jahren betont. Sogar der Weihbischof, der inzwischen pensionierte Bernhard Haßlberger, war gekommen, um dem besonderen Jubiläum eine Extranote zu geben.

Jahrelang engagiert: Gertraud Oscar, Mesnerin. © J.Dziemballa

Bis 2016: Jämmerliches Bild

In ein paar Wochen könnte die einstige Schlagzeile ein weiteres Mal passen. Am Sonntag, 17. September, feiert Kronacker erneut. Nicht ganz so gewaltig wie 2018 womöglich, aber durchaus in einem würdigen Rahmen. Anlass zum nächsten „Tag der Freude“ bietet die Fertigstellung des Gotteshauses nach rund acht Jahren Sanierungs- und Restaurierungsarbeit (siehe Extrakasten).

Bis 2016 bot sich den Kronacker Gläubigen mit Blick auf ihr Gotteshaus ein wahrlich jämmerliches Bild. Schimmelflecken im Innern waren da schon notdürftig mit Tüchern abgedeckt worden. Gallenberger spricht heute von einem einst kritischen Zustand. Ohne fachliche Eingriffe wäre das Gotteshaus wohl dem endgültigen Verfall preisgegeben worden.

Eine Kopie einer alten Votivtafel, die die Schlacht von Hohenlinden im Dezember 1800 dokumentiert. © J.Dziemballa

Sanierung der „Kleinen Kirche“ in Hohenlinden inzwischen schriftlich abgelehnt Für Hohenlindens Kirchenpfleger Josef Gallenberger ist glasklar: Wenn man nicht im Jahr 2016 damit begonnen hätte, sich von der Hohenlindener Basis ausgehend um die bauliche Rettung und damit den Erhalt der Filialkirche St. Johannes in Kronacker zu kümmern, das Kircherl würde es heute, 2023, womöglich gar nicht mehr geben.

Wenn man nicht im Februar 2018 begonnen hätte mit den Innen- und Außenarbeiten, sondern erst später, wäre es womöglich überhaupt nicht mehr zu irgendeiner Sanierung gekommen. Inzwischen sind bauliche Maßnahmen in dem Ausmaße wie in Kronacker nahezu unmöglich geworden. Erst vor wenigen Wochen flatterte in der Pfarrei St. Josef ein Schreiben des Ordinariats auf den Tisch. Inhalt: Ein ablehnender Bescheid, für die beantragte Restaurierung und Sanierung der inzwischen ebenfalls heruntergekommenen „kleinen Kirche“.

In Hohenlinden aber war man beharrlich. Schrieb Briefe an die zuständigen Stellen im Ordinariat. Immer und immer wieder. Besonders Gallenberger-Vorgänger Michael Jedl legte sich hier gewaltig ins Zeug. Gallenberger, ein Preisendorfer, setzte dessen Engagement mit einer gewissen Zielstrebigkeit fort.

Filialkirche: Zeugnis, was mit handwerklicher Kunst möglich ist

Was sich dem Besucher heute bietet, ist bemerkens-, nein, bewundernswert. Die Filialkirche ist ein Zeugnis geworden dafür, was mit handwerklicher Kunst (und natürlich Geld) alles möglich sein kann. Wie sich Altes und Modernes durchaus harmonisch zusammenfügen lassen, zu einem neuen Ganzen.

Schon vor dem Haupteingang bekommt man einen Eindruck davon: Da sind etwa die drei Kreuze aus Baustahl, gefertigt von Fritz Oscar (80), die Spalier bieten für einen Rosenstrauch, den es an besagter Stelle schon immer gab. Da ist, im Hintergrund, ein ebenfalls restauriertes Außenkreuz samt Madonna, deren Erneuerung die Dorfgemeinschaft vor vier Jahren übernahm. Gefunden worden war die gusseiserne Figur in der Sakristei: ohne Farbe, verrostet.

Kirchenpfleger Josef Gallenberger hat allen Grund, sich auf den 17. September zu freuen. © J.Dziemballa

Rechts vor der Eingangstür befindet sich jetzt eine neue Nische auf Fußhöhe; versehen mit acht Schädeln und weiteren Knochen, so wie sie früher schon in direkter Nachbarschaft präsentiert worden waren – als Zeichen der Vergänglichkeit. „Das Kunstreferat wollte das so“, so Gallenberger.

Kirche tagsüber öffentlich zugänglich

Neu ist, dass die Kirche künftig für die Öffentlichkeit tagsüber zugänglich sein wird. Deshalb wurden zwei Gitter von der Firma Scherer aus Hörlkofen eingezogen – um die sakralen Kostbarkeiten zu schützen. Irgendwann in den 90ern hatten Unbekannte mal die Idee, über die Sakristei einzusteigen und sieben, teils beschriftete Totenköpfe zu stehlen, erinnert sich Mesnerin Gertraud Oscar. Die 78-Jährige kümmert sich seit 2000 mit Hingabe um die Kirche in Kronacker. Dass sie demnächst die Wiedereröffnung wird miterleben dürfen, ist ihr nach eigenen Worten ein riesengroßes Geschenk.

Blick von der Empore in die Filialkirche St. Johannes in Kronacker (Gemeinde Hohenlinden): Gute acht Jahre lang wurde sie renoviert und restauriert. Das, was da jetzt geschaffen wurde, hat gewissermaßen Vorzeigecharakter. © J.Dziemballa

An Kostbarkeiten und Besonderheiten mangelt es übrigens nicht. Hochmodern fügt sich zum Beispiel einneuer Opferkerzenstock von der Kunstschmiede Stanner (Harthofen) ein. Dass besonders Firmen aus der direkten Umgebung zum Zuge gekommen sind, ist kein Zufall. Man habe als Pfarrei entsprechend Einfluss nehmen können, erklärt der Kirchenpfleger.

Das Festprogramm zur Wiedereröffnung Am Sonntag, 17. September, findet um 10.30 Uhr der feierliche Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Filialkirche St. Johannes statt. Eingeladen sind alle Pfarrangehörigen und interessierten Bürger. Da die Sitzplätze in der Kirche begrenzt sind, findet zugleich eine Bild - und Tonübertragung des Gottesdienstes ins Freie statt. Es stehen dafür Sitzgelegenheiten unter einem Zelt zur Verfügung. Die Übertragung findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Pfarrverband Tading zum gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im „Westermoar-Hof“, dem Anwesen der Familien Huber und Weinzierl, in Kronacker Haus-Nr. 17 ein. Die Plätze dort sind begrenzt. Wer am gemeinsamen Essen teilnehmen möchte, kann im Pfarrbüro Essensmarken erwerben.

Am Nachmittag werden um 15 und 16 Uhr Kirchenführungen angeboten. Wer daran teilnehmen möchte, kommt zur angegebenen Uhrzeit zum Eingang der Kirche.

Anlässlich der Feierlichkeiten ist an diesem Tag die Kronacker Straße von Haus-Nr. 6 bis zur Haus-Nr. 17 komplett gesperrt. Es gibt einen ausgewiesenen Parkplatz an der Straße von Kronacker nach Preisendorf gegenüber dem Westermoar-Hof. Der Parkplatz ist ausgeschildert. Wer gerne einen Kuchen spenden möchte, meldet sich bei Hildegard Fröhlich, Tel. (08124) 52 181 oder Katharina Huber, Tel. (08124) 44 69 28. Man kann sich auch im Pfarrbüro Hohenlinden in eine dort ausgelegte Liste eintragen.

Sichtlich stolz ist er, dass es auch gelungen sei, in Kronacker Materialien wieder zu verwenden, die bis dahin in einem Lager des Ordinariats im Markt St. Veit aufbewahrt worden waren. Die Kirchenbänke stammen etwa aus der Pfarrkirche Aschau, wurden für Kronacker gekürzt und oberflächenbehandelt. Statt früher 13 Reihen gibt es nun noch zehn. Der Vorteil: eine deutlich größere Beinfreiheit. Statt der beiden Seitengänge existiert jetzt ein großer Mittelgang.

Votivtafel noch bis 2025 verliehen

Bemerkenswert ist eine Votivtafel links neben dem ebenfalls aufwendig restaurierten Hochaltar. Sie trägt die Beschriftung „Zu diser Gnaden Mutter verlobt sich Stephan Rumpfinger Bauer am Stocha, in gröster Lebens gefahr, da er in Wald von denen Franzosen gefangen, und als Spion behandlet, in der ganzen Schlacht bey Höchenlinden am 3. Decemb. 1800, unter ihnen gewest, Endlich hat er sich bey einer zusamen gefallnen Stroh hüten geflichtet und durch vorbitt Maria mit diser opfer Tafel und einer H. Mess zu Hilf und trost denen armen seelen, glicklich Endtkomen, Gott und Maria sey ewig Dank gesag“. Das Bild zeigt ein Schlachtgetümmel, links Österreicher, rechts Franzosen. In einer Wolke die schwarze Mutter Gottes von Altötting, zu ihren Füßen zwei Engel. Die Hauptfigur im Vordergrund ist gerade im Begriff, sich im Stroh zu verstecken.

Früher, heißt es in der Ortschronik, sollen in Kronacker noch mehr Votivbilder an den Wänden angebracht gewesen sein. Zurzeit hängt am angestammten Platz (man kennt ihn aufgrund alter Fotografien) eine Kopie. Das Original befindet sich in einer Ausstellung zur bayerischen Geschichte in Regenburg – als Leihgabe bis Mitte 2025.

Restauriert und „wie neu“: Die Kanzel. © J.Dziemballa

Neu ist eine Madonnenfigur auf der Mondsichel, die ebenfalls aus dem Depot in St. Veit stammt und nun die Spitze des Altars ziert. Sie soll, je nach Kirchenjahreszeit, mit der Figur des Auferstandenen ihren Platz tauschen, so die Planung. Dass die Madonna den Weg nach Kronacker fand, ist ein Verdienst von Pfarrer Stürzer.

Restauratoren haben ganze Arbeit geleistet

Toll hergerichtet wurden auch die Seitenaltäre, an denen bemaltes Holz vorherrscht. Es erzeugt bisweilen den Eindruck, als dass es sich hier um Marmor handelt.

Die Restauratoren haben wahrlich ganze Arbeit geleistet. Wer einmal den bedauernswerten Zustand der Holztreppe hinauf zur Kanzel gekannt hat, kann sich heute kaum vorstellen, dass die Stiege wieder gefahrlos betreten werden kann.

Gertraud Oscar und Josef Gallenberger können in diesen Tagen und Wochen wahrlich zufrieden zurückblicken. Gallenbergers persönliches Fazit lautet: „Es ist ein gutes Gefühl, etwas geschaffen und für den Erhalt eines Denkmals für die nachfolgenden Generationen beigetragen zu haben“. Die Kirche St. Johannes sei für ihn inzwischen ein Zeugnis von Volksfrömmigkeit in einer Zeit, in der es mit Frömmigkeit nicht mehr so weit her ist wie früher. Gallenberger spricht von „schwierigen Zeiten“, in denen es längst nicht mehr selbstverständlich sei, dass sich Gläubige ehrenamtlich engagierten. Der 72-Jährige muss da gar nicht weit schauen, die Mesnerstelle in Preisendorf ist seit sechs Jahren verwaist. Den Job erledigt Gertraud Oscar derzeit nebenbei. Gallenberger: „Es ist extrem schwierig geworden, Menschen neu zu gewinnen, die einmal nachfolgen können und wollen“.

Baustahlkreuze und historisches Holzkreuz. © J.Dziemballa

Erneuerte Kirche: Auftrag für nächste Generation

Kirchenpfleger und Mesnerin haben erkannt, dass die nun wie ein Vorzeigeobjekt erneuerte Filialkirche auch ein Auftrag ist für eben die nächste Generation, deren Aufgabe es demnächst sein wird, für den Erhalt und die Pflege des Hauses zu sorgen.

