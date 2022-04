Theo Falterer ist neuer Zweiter Bürgermeister in Hohenlinden

Von: Jörg Domke

Bürgermeister Ludwig Maurer gratuliert seinem neuen Stellvertreter Theo Falterer. © dziemballa

Die Gemeinde Hohenlinden hat einen neuen Zweiten Bürgermeister. Aus seinen eigenen Reihen wählte der Gemeinderat in geheimer Abstimmung CSU-Gemeinderat Theo Falterer zum Nachfolger von Thomas Riedl.

Hohenlinden - Hintergrund: Die Riedls planen seit mehreren Jahren ein Mehrgenerationenhaus zu errichten. In einer öffentlichen Erklärung hatte Thomas Riedl nun bekanntgemacht, dass es ihm nicht gelungen sei, in Hohenlinden einen geeigneten Bauplatz für das Vorhaben zu bekommen. Daher habe man sich als Familie schweren Herzens entschlossen, das Projekt in einem anderen Ort im Landkreis Ebersberg zu realisieren.

Geheime Abstimmung in öffentlicher Sitzung

Das Ganze soll zeitnah noch heuer verwirklicht werden. Daher hatte sich Riedl, der seit 2008 CSU-Mandatsträger, Fraktionssprecher und Zweiter Bürgermeister war, entschlossen, frühzeitig seinen Platz im Gemeinderat frei zu machen für eine Nachfolge.

Mit Theo Falterer (52) folgt ein Parteifreund Riedls als Zweiter Bürgermeister, der seit Jahren fest verwurzelt ist im Dorf. Er ist amtierender Vorsitzender des SVH, Mitglied im Pfarrgemeinderat und Kommunionhelfer sowie selbstständiger Malermeister.

Der Vater dreier Kinder zog 2014 zunächst über die Liste der Bürgerlichen in den Gemeinderat ein, nahm aber im Laufe der vergangenen Amtszeit (sie dauerte bis 2020) immer mehr Abstand zu dieser kommunalpolitischen Gruppierung.

Bei der Kommunalwahl 2020 tauchte sein Name schließlich, für manchen überraschend, auf Platz eins der Liste eins auf, also bei der örtlichen CSU. Dort erreichte er schließlich das mit Abstand beste Ergebnis aller Listenkandidaten. CSU-Mitglied sich Falterer erst seit 2020.

Falterer ist erst seit 2020 in der CSU

Fair, objektiv und zukunftsweisend: Mit diesen drei Attributen war er vor zwei Jahren in den kommunalen Wahlkampf gezogen. Und in diesem Sinne will der Handwerksmeister auch seine weitere kommunalpolitische Laufbahn verstanden wissen.

Bei der Wahl am Montag im Plenum sprachen sich elf Mandatsträger für den CSU-Mann aus, zwei Stimmen entfielen auf den Grünen Johannes Rumpfinger, zwei Stimmen waren ungültig. Falterer war der einzige Name, der offiziell zur Wahl des Vizebürgermeisters vorgeschlagen worden war.

Zur Stimmabgabe hatte die Verwaltung vorgedruckte Stimmzettel anfertigen lassen, auf denen die Namen aller amtierenden Ratsmitglieder standen, so Bürgermeister Ludwig Maurer gegenüber der Heimatzeitung. Damit sollte vermieden werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Handschriften das Stimmverhalten zugeordnet werden könnte, hieß es.

Peter Seemüller wird Nachrücker als Gemeinderat

Vor der Wahl zum Zweiten Bürgermeister ging es noch darum, den von Riedl freigemachten Platz im Plenum neu zu besetzen. Listennachfolger ist CSU-Ortschef Peter Seemüller, der damit erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde. Seemüller wird auch Riedls Mandate im Umwelt- sowie im Haupt- und Finanzausschuss wahrnehmen. Die Aufgabe des CSU-Fraktionssprechers wurde übrigens laut Falterer ausdrücklich noch niemandem zugeordnet.

