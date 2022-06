Tolle Traktoren: Gewaltiger Ansturm aufs Eicher-Treffen in Hohenlinden

Von: Jörg Domke

Gut 400 Fahrzeuge aus der Eicher-Produktion in Forstern gab es beim Volksfest in Hohenlinden zu bewundern (alle dz) © Dziemballa

Gut 400 alte Eicher-Traktoren kamen beim Volksfest zum großen Oldtimertreffen zusammen. Für manchen war es eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Hohenlinden – Besonders aufmerksam, so scheint es, schaut sich Peter Lehmann auf einem Feld direkt neben dem Volksfestplatz und unterhalb des Schlachtendenkmals in Hohenlinden ein Fahrzeug nach dem anderen an. Das große Eicher-Oldtimertreffen hat am gestrigen Fronleichnamstag mit ihm rund 400 Fahrzeugeigentümer mobilisiert. Außerdem dürften sich bis zu 3000 Besucher den Ausflug in die Vergangenheit der Forsterner Kult-Firma nicht entgehen gelassen haben. Der Hohenlindener selbst fing 1950 im Nachbardorf hinter der Landkreisgrenze als Lehrling bei Eicher an, um dort Maschinenschlosser zu werden. 1954 bestand der heute 85-Jährige seine Gesellenprüfung, um später dann doch noch zu studieren. Eine enge emotionale Verbundenheit zum Unternehmen und seinen weltweit geschätzten Erzeugnissen, Traktoren in erster Linie, aber ist ihm bis heute erhalten geblieben.

Ehemalige Mitarbeiter staunen über das, was sie da sehen können

Und Fachwissen: In einem gewaltigen Meer an alten Eicher-Traktoren hat Lehmann zum Beispiel noch einen Oldtimer ausfindig gemacht, der mit einem Deutz-Motor ausgestattet wurde. Einer, der noch nicht luftgekühlt war, so der Experte. Die Luftkühlung, fügt er an, sei schließlich das Markenzeichen der Forsterner gewesen: 1947 mit dem ersten so umgewandelten Diesel-Motor und 1948 mit dem weltweit ersten luftgekühlten Dieselschlepper.

Die Grundidee dafür hatten Josef Eicher und der Ingenieur Christoph Winkler. Der große Vorteil dieser Erfindung, so Lehmann: luftgekühlte Geräte waren winterfest, konnten also das ganze Jahr über in Einsatz gebracht werden.

Egon Eicher, 72, Vorstand der Eicherfreunde © Dziemballa

So erklärt es auch Egon Eicher, Chef der Eicherfreunde Forstern und Sohn von Josef Eicher. Der 72-jährige Forsterner hat viel zu tun an diesem Feiertagsvormittag am Rande des Hohenlindener Volksfestes. Immer wieder muss er Hände schütteln, weil das Oldtimertreffen zugleich längst auch ein Treffen von Mitgliedern innerhalb einer echten Szene von Menschen ist, die sich der Firma bzw. den alten Nutzfahrzeugen made in Forstern verbunden fühlen. Gut 650 Mitglieder hat der Verein Eicherfreunde – weltweit. Tendenz: In keinem Fall fallend, denn inzwischen ist nach Eichers Beobachtungen längst schon eine neue Generation von Fans herangewachsen, deren Interesse insbesondere den Ps-starken Eicher-Fahrzeugen zu gelten scheint.

Alter Konstrukteur erinnert sich

Einer, der jeden Eicher aus dem Effeff zu kennen scheint, ist Herbert Haberzettl. 32 Jahre lang, von 1951 bis 1983, war der Hohenlindener bei Eicher beschäftigt. Zunächst als Maschinenschlosser, später in einem Team in der Konstruktion. Die Hauptaufgabe bestand darin, Fahrzeuge immer und immer wieder zu verbessern. „Die Schlepper sind praktisch mit der landwirtschaftlichen Technik gewachsen“, sagt der heute 88-Jährige.

Herbert Haberzettl, 88, ehemaliger Konstrukteur © Dziemballa

Es scheint, dass der ehemalige Eicher-Mitarbeiter an diesem Fronleichnamstag gleich doppelt Feiertag feiern darf: den religiösen und einen ganz persönlichen. Bei nahezu jedem Fahrzeug, das er sich am Vormittag mit größter Freude und einem erkennbaren Strahlen in den Augen anschaut, scheint er seine ganz eigenen Erinnerungen zu haben. So, als gebe es an keinem der vorgestellten Bulldogs irgendein Detail, das nicht irgendwie mit ihm oder zumindest mit seinem früheren Team in der Konstruktion direkt zu tun habe.

Als Haberzettl jedenfalls erzählt und erzählt, lauscht mit Alois Mayr einer der zahlreichen Eicher-Besitzer aus nah und fern aufmerksam mit. Und so erfährt der Markt Schwabener ganz nebenbei, dass die Scheinwerfer seines alten Eichers aus den 60ern ursprünglich mal Scheinwerfer aus einer Motorradproduktion bei BMW waren.

Immer wieder wurden Verbesserungen erfunden

Was Mayr noch dabei hat an diesem Tag: Einen Tragkraftspritzenanhänger, kurz TAS. So, wie ihn früher viele Feuerwehren noch benutzen. Mayrs TAS scheint zwar alt, aber nie im praktischen Einsatz gewesen zu sein. Hier und da gibt es, etwa auf Schläuchen, Hinweise auf den „BUND“. Womöglich ein Anhänger, der einst bei einem Flughafen stationiert war, mutmaßt Mayr, jahrzehntelang aktiv in der Kreisbrandinspektion Ebersberg. Seine Feuerwehrfreunde in Markt Schwaben jedenfalls haben den TAS einst heimlich mit einem täuschend echten Schriftzug versehen. „Feuerwehr Paulimühle“ heißt es dort silber auf rot. Die gibt es natürlich nicht; und hat es selbstverständlich auch nie gegeben.

Mayr ist an seinen EM 500 S, Baujahr 1965, eigentlich per Zufall gekommen. In Paulimühle hatte er einst ein Anwesen erworben; und zugleich den alten Eicher, der dort im Stadl viele Jahre gestanden sein musste. Doch der Bulldog lief nach einem Austausch der Batterie und des Öls auf Anhieb wieder. Diese Treue und Zuverlässigkeit scheint, so erzählen viele Eicher-Fans, das Alleinstellungsmerkmal eines Eichers schlechthin zu sein.

Alois Mayr, stolzer Eicherbesitzer © Dziemballa

„Der läuft praktisch immer“, sagt etwa auch Rudi Gröninger. Der Ebersberger hat seinen Oldtimer, Baujahr 1955, einst von einem Onkel geschenkt bekommen, den Traktor schließlich restaurieren lassen und eigens für das große Treffen in Hohenlinden noch schnell über den TÜV gebracht.

Peter Lehmann, ehemaliger Mitarbeiter, und sein Schwager Bruno Werndl. © Dziemballa

Am Nachmittag mache sich, zur Freude vieler Beteiligter und Besucher, immerhin noch ein Teil der Eicher-Besitzer auf zu einer Rundfahrt in Teilen der Landkreise Ebersberg und Erding. „Es wird Zeit, dass du dir Autogrammkarten anfertigst“, ruft ein weiblicher Fan Vereinschef Egon Eicher voller Begeisterung im Vorbeigehen zu. Der 72-Jährige lächelt freundlich zurück - und macht noch schnell aufmerksam auf das nächste Eichertreffen am 8. Juni 2023 in Neuching.

