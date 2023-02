Hohenlinden findet Standort für Windrad - Jetzt wird geprüft

Von: Jörg Domke

Ein Windrad ragt in den Abendhimmel: Wann das auch in Hohenlinden der Fall sein wird, daran wird gerade intensiv gearbeitet. © Karl-Josef Hildenbrand

Der Hohenlindener Gemeinderat ist sich einig: Im Bereich Windenergie muss sich was tun. Jetzt wurde auch ein konkreter Standort in die Debatte gebracht.

Hohenlinden - Abwarten, bis der Regionale Planungsverband (vermutlich bis 2027) ein Konzept erarbeitet hat, aus dem hervorgeht, wo in den Gemeinden Oberbayerns Windräder entstehen können. Oder sozusagen als Kommune proaktiv werden und schon jetzt Windenergieprojekt anstoßen, wo das rechtlich erlaubt ist: Das sind die beiden Optionen, die sich gegenwärtig den Kommunalpolitikern auch hierzulande stellen.

Im Gemeinderat Hohenlinden ging es am Montag genau um diese Frage. Den Anlass zu einer am Ende fast eineinhalbstündigen Debatte lieferte im Vorfeld ein gemeinsamer Antrag der SPD und der Bürgerlichen. Gemeinsam hatte man als möglichen Standort das sogenannte Lippn-Feld im Süden ausfindig gemacht. Ein gemeindeeigenes Areal, das direkt an der Grenze zur Nachbargemeinde Steinhöring liegt.

Gemeinderat will aktiv Lösungen erarbeiten

Eine uneingeschränkte Unterstützung des Antrags gab es im Plenum nicht. Aber auch keine barsche Ablehnung. Immerhin sei, so klang in der Diskussion durch, bereits bei einer Klausur des Gemeinderats vor Monaten festgelegt worden, gemeinsam das Thema Klimakrise und Energiewende anzugehen und auch lokal aktiv an Lösungen zu arbeiten.

Der Beschluss des Rates sieht nunmehr vor, weitere Prüfungen von Fachleuten in Auftrag zu geben, eine sogenannte Machbarkeitsstudie samt Wirtschaftlichkeitsprüfung. Damit will man Auskunft bekommen in der Frage, was in Sachen Windenergie geht in Hohenlinden und was nicht. Vor allem auch soll es eine (ohnehin bereits geplante) Abstimmung mit den beiden Nachbargemeinden Steinhöring und der Stadt Ebersberg gehen. Schließlich liegt der im Antrag favorisierte Standort direkt an der Gemeindegrenze zu Steinhöring. Und auch Ebersberg ist nicht wirklich weit weg.

Vor dem Ratsbeschluss hatte Bauamtsleiterin Beatrice Huber ausführlich die nicht unkomplizierten rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert. Längst geht es in Bayern nicht mehr nur um 10H, sondern um das Wind-an-Land-Gesetz, Windflächenbedarfsgesetz oder ein erneuertes Baugesetzbuch.

