SPD will dem Thema Windenergie am Ort neuen Schwung verleihen

Von: Jörg Domke

Ein aktuelles Thema auch in Hohenlinden: Windkraft (Symbolbild)

Wie geht es weiter mit dem Thema Windräder in Hohenlinden? Möglichst viele Antworten soll ein Infoabend der örtlichen SPD liefern.

Hohenlinden – Die Hohenlindener SPD will Dampf in das Thema Windräder bringen. Deshalb richtet sie am Mittwoch, 21. Juni, ab 19 Uhr, im Wendlandhaus eine Diskussionsveranstaltung zu diesem Thema aus; und zwar mit einem klaren lokalen Schwerpunkt.

Einer der Mitorganisatoren ist Gemeinderat Martin Huber, der auch moderieren wird. Er hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es für die Kommunen hierzulande zeitliche Vorgaben gebe bei Standortbestimmungen. Wenn die Gemeinde nicht proaktiv vorgehe, könne es passieren, dass externe Behörden Standorte vorgäben, sagt er. Und warnt davor, dass sich in Hohenlinden etwas wiederholen könne, was schon beim Kiesabbau für Ärger und Verdruss gesorgt habe.

Huber verweist außerdem auf einen eindeutigen Signal des Rates nach einer Klausur vor fast einem Jahr, wonach man sich mehr dem Thema Wind zuwenden wolle. Danach sei aber aus seiner Sicht relativ wenig passiert. Im Januar gab es schließlich einen Antrag der Bürgerlichen und der SPD, inzwischen hat der Rat ein Kosten-Nutzen-Analyse in Auftrag gegeben.

Interessierte Bürger sollten sich den 21. Juni vormerken

Die SPD (und auch die Bürgerlichen) befürchten im schlechtesten Fall, dass Fremdinvestoren auf Privatwaldflächen bis zu acht Windräder errichten könnten. Über drei weiteren Optionen werde gerade munter spekuliert. „Elf Windräder sind zu viel“, so Huber. Die SPD könne sich maximal zwei vorstellen; Anlagen z. B. unter kommunaler Regie und mit Bürgerbeteiligungen. Die Kommune solle daher jetzt alles dafür tun, die Planungshoheit zu behalten und einen, Zitat, Wildwuchs zu verhindern. Für Bürgerbeteiligungsmodelle gebe es nach Hubers Einschätzung bereits echte Interessenten.

Mit dabei sind am Mittwoch außerdem Maria Wirnitzer (Bezirkstagskandidatin), Wolfgang Poschenrieder (Energie-Forum Zorneding) und SPD-Ratsfrau Judith Ortenburger.

