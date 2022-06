„Der Trend ist da“: Holzmarkt entspannt sich wieder

„Schadholz ist von Haus aus Verlust“: Werner Fauth, Vorstand der Waldbesitzer-Vereinigung. © sro

Nachdem im vergangenen Jahr die Holzpreise massiv angezogen hatten, beruhigt sich der Markt langsam wieder.

Landkreis – Nach dem massiven Anstieg der Holzpreise im vergangenen Jahr pendelt sich der Markt wieder ein. Um etwa sieben Prozent seien die Preise im vergangenen Monat wieder gesunken, erklärt Werner Fauth, Vorstand der Waldbesitzer-Vereinigung Ebersberg/München Ost. Im Laufe des Sommers werden die Preise seiner Auffassung nach wohl noch weiter zurückgehen.

Vor allem aus den Gebieten in Mitteldeutschland, die heuer bisher stärker von Trockenheit betroffen waren, könnten die großen Werke bereits recht viel Schadholz (als Bruchholz, Sturmholz, Käferholz) beziehen. „Dementsprechend sind die gut versorgt und können sich die Preisrücknahmen erlauben“, sagt Fauth. Ob der Preisrückgang für den Endkunden spürbar werde, kann er nicht sagen, „aber der Trend ist da“.

Utschig: „Wir sind weit weg von der Spitze im letzten Jahr.“

Ähnlicher Auffassung ist der Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Wasserburg, die den Ebersberger Forst bewirtschaften: Heinz Utschig sagt, die Bauholzpreise auf dem deutschen Markt hätten sich längst beruhigt. „Wir sind schon wieder weit weg von der Spitze im letzten Jahr.“ Die habe laut Utschig zwischen 700 bis 800 Euro pro Kubikmeter Bauholz gelegen. Vor der Preisexplosion kostete dieselbe Menge 350 bis 400 Euro.

„Das sind die Preise, die ich in den letzten Monaten so mitbekommen habe“, erklärt der Forstbetriebsleiter. Mittlerweile dürfte der Preis seiner Schätzung nach wieder deutlich unter den 700 Euro liegen, wo genau kann er nicht sagen. „Aber der Markt beruhigt sich, und wenn das Bauholz irgendwann wieder 400 Euro kostet, ist alles wieder so, wie’s vorher war.“

Utschig: „Um die Jahreszeit weiß man nie, wo der Holzpreis hingeht.“

Ob der momentane Holzüberschuss und Preisabsturz in Nordamerika Einfluss auf den heimischen Holzpreis habe, könne man noch nicht sagen, so Utschig. Dafür müsse dieser Trend erst ein paar Wochen anhalten. Ruhig sei es am Holzmarkt ihm zufolge derzeit deshalb, weil sich viele Zimmerer bevorratet hätten und momentan nur moderat einkaufen, um erst ihr Lager mit der teureren Ware aufzubrauchen. „Aber um die Jahreszeit weiß man nie genau, wo der Holzpreis hingeht“, sagt der Forstbetriebsleiter. Die Entspannung des Marktes sei jedenfalls da.

Die steigenden Holzpreise im vergangenen Jahr, erklärt Fauth, lagen daran, dass die Preise für bestimmte Holzprodukte in Nordamerika in die Höhe geschnellt waren. Hersteller aus Deutschland und Österreich lieferten große Mengen Bauholz in die USA. „Dementsprechend war bei uns drei bis vier Monate die Ware knapp.“ Daran sehe man ganz deutlich: Wenn von einem Produkt etwas nicht vollumfänglich verfügbar ist, steigen die Preise.

Fauth: „Das war vorhersehbar.“

„Das geht ganz schnell“, so Fauth. Den heimischen Markt habe das aber ohnehin kaum betroffen: Der ist für Fauth lediglich überreizt gewesen. Jetzt laufe eigentlich alles wieder normal ab, deswegen sinken auch die Preise wieder. „Das war vorhersehbar.“

Wie weit die Preise nach unten gehen, lässt sich nicht vorhersagen, so Fauth. Er hofft auf Niederschläge in der nächsten Zeit. „Dann sind wir in unserer Region vom Schadholz her nicht so betroffen wie andere Regionen in Deutschland.“ Denn Schadholz werde zwischen 20 bis 30 Prozent billiger als gutes Holz gehandelt. „Jeder Kubikmeter, der anfällt, ist eigentlich von Haus aus schon mal ein Verlust“, sagt Fauth.

