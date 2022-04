Huber gründet Ukraine-Netzwerk für Flüchtlingshelfer und Geflüchtete

Von: Michael Acker

1400 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind bisher im Landkreis Ebersberg gemeldet. © IMAGO/i-Images

Inzwischen sind über 1400 Menschen aus der Ukraine bei der Ausländerbehörde im Landratsamt gemeldet. Unterdessen will der Landtagsabgeordnete Thomas Huber (CSU) ein „Ukraine-Netzwerk“ gründen.

Landkreis – Über 1400 Menschen aus der Ukraine haben im Landkreis Ebersberg Zuflucht vor dem Krieg in ihrem Land gefunden. Das teilte die Kreisbehörde mit. Aus den beiden Ankunftsunterkünften im Landkreis, der Sporthalle des Gymnasiums Kirchseeon und dem Containerbau in Zorneding, könnten immer wieder ukrainische Frauen und Kinder in kleinere dezentrale Wohnmöglichkeiten umziehen. Das sei für die Familien sehr hilfreich, so das Landratsamt. Weiterhin würden Wohnungen und Häuser im Landkreis für Kriegsvertriebene gesucht. Wer entsprechenden Wohnraum hat und helfen möchte, kontaktiert das Landratsamt am besten per E-Mail mit der Adresse ukraine@lra-ebe.de.

Am Mittwoch, 6. April, wird mit weiteren Flüchtlingen gerechnet

Für kommenden Mittwoch, 6. April, rechnet man im Landratsamt damit, dass dem Landkreis weitere Geflüchtete über das sogenannte Kleeblatt-System zugeteilt werden.

Thomas Huber, CSU-Landtagsabgeordneter aus Grafing. © Peter Kees

Unterdessen möchte der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber ein „Ukraine-Netzwerk“ im Landkreis Ebersberg installieren. Um das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Menschen besser zu vernetzen, untereinander über bestehende Initiativen zu informieren und offene Fragen direkt zu klären, lädt Huber, der sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion ist, zu einem ersten virtuellen Austausch ein. Dieser wird in Form einer Videokonferenz am Montag, 11. April, um 19 Uhr stattfinden.

Leiterin des Ukraine-Krisenstabs nimmt an Videokonferenz teil

Teilnehmen werden laut Huber die Leiterin des Ukraine-Krisenstabs im Landratsamt, Brigitte Keller, und die Leiterin des Fachbereichs Asyl, Marion Wolinski. So könnten neben der besseren Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch auch Fragen zum Asylrecht, Behördengängen und Unterstützung des Landratsamtes unkompliziert geklärt werden.

„Welche Erfahrungen gibt es aus den Willkommensklassen, welche Vereine bieten welche Freizeitmöglichkeiten, welche niederschwelligen Angebote gibt es bereits, wer kann dolmetschen, wo gibt es bürokratische Hürden – das sind alles Fragen, die einen gemeinsamen Austausch lohnenswert und notwendig machen – auch, damit Helfer mögliche Synergien besser kennen lernen und nutzen können.“ sagt Huber .

Interessierte müssen sich bis zum 8. April im Bürgerbüro von Thomas Huber (mdl@thomas-huber.info, 0 80 92/86 57 70) anmelden und können bereits Fragen einreichen, die geklärt werden müssen. Sie erhalten dann einen Zugangslink mit allen weiteren Infos.

