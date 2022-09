„Ich fühle mich fitter denn je“: Thomas Huber (CSU) über seine erneute Kandidatur für den Landtag

Interview

Von Armin Rösl schließen

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl ist der Abgeordnete Thomas Huber (CSU) aus Grafing am Freitagabend erwartungsgemäß zum Kandidaten für 2023 gewählt worden. Das Interview:

Landkreis– Seit 2013 vertritt der Grafinger Thomas Huber als Direktmandatsträger den Landkreis Ebersberg im Bayerischen Landtag. 2023 tritt der 50-jährige CSU-Abgeordnete und Kreisvorsitzende wieder bei der Landtagswahl an - am Freitagabend wurde er von der Kreis-CSU mit 98,8 Prozent erneut nominiert. Im Interview spricht er über seine Motivation, seine Ziele – und darüber, was passiert wäre, wenn alles anders gekommen wäre.

Im Oktober 2023 sind Sie, Herr Huber, genau zehn Jahre Mitglied des Landtags. Egal, wie die Wahl ausgeht. Wo fühlen Sie sich wohler: Bei den Plenarsitzungen unter Ihresgleichen im Maximilianeum oder bei Terminen im Wahlkreis?

Thomas Huber: Meinesgleichen sind zuallererst meine Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis Ebersberg – daher sind Termine im Stimmkreis immer am wichtigsten und schönsten. Plenarsitzungen sind natürlich auch wichtig, aber auch oft sehr anstrengend – oder hören Sie sich gerne freiwillig Reden von AfD und Grünen an? Ganz im Ernst: Ich höre mir gern die Geschichten und die Probleme der Bürger vor Ort an – mir ist wichtig, Menschen zu helfen und sie zusammenzubringen.

Fühlen Sie sich manchmal ohnmächtig, weil Sie nicht alles, was an der Basis an Sie herangetragen wird, im Landtag einbringen können? Sprich: Kann man als Landtagsabgeordneter gestalten – oder nur verwalten?

Selbstverständlich kann man gestalten! So war ich etwa einer der Abgeordneten meiner Fraktion, die den weiteren Ausbau unserer Leistungen für die Familien initiiert haben. Auch im Sozialbereich haben wir viel gestaltet. Das sieht man schon daran, dass der Sozialhaushalt mit 7,35 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht. Der Großteil davon kommt den Familien zugute. Natürlich kann man in einer Demokratie nicht alle Anliegen durchbringen. Aber man kann und muss es immer wieder versuchen. Auch deshalb kandidiere ich erneut.



Oftmals wird Berufspolitikern unterstellt, sie hätten den Kontakt zur Basis verloren und würden über den Menschen und Dingen schweben. Wer hilft Ihnen, nicht abzuheben?

Da denke ich zuerst an meine Familie, insbesondere meine Eltern. Ich stamme aus einfachen Verhältnissen und meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich sicher nicht abheben werde. Außerdem war ich die ersten 41 Jahre meines Lebens gar kein Abgeordneter, sondern auch Basis. Und glauben Sie mir, es reicht schon eine einzige CSU-Ortshauptversammlung, damit man nicht abhebt – unsere Basis ist da sehr engagiert und klar in ihrer Meinung, wofür ich ihr sehr dankbar bin.



Auf wessen Ratschläge hören Sie besonders?

Es lohnt sich, auf unsere erfahrenen Politikerinnen und Politiker zu hören, wie zum Beispiel Christa Stewens, Alois Glück oder Barbara Stamm. Sie haben einen reichen Erfahrungsschatz und oftmals einen anderen Blick auf die Dinge. Aber auch außerhalb der Politik habe ich viele kluge und auch kritische Menschen um mich herum, deren Rat ich schätze.



Sie sind im Juli 50 geworden, 2023 sind Sie zehn Jahre im Landtag: Haben Sie Angst vorm Alter? Verspüren Sie Amtsmüdigkeit?

Im Gegenteil! Man hat mir immer gesagt, mit 50 geht es erst so richtig los! Ich will noch viel gestalten und freue mich sehr auf die kommenden Jahre. Seit meiner Rückenverletzung 2019 treibe ich wieder deutlich mehr Sport, habe abgenommen und fühle mich deshalb fitter denn je.



50 Jahre Thomas Huber: In Ihrem Alter wird Männern und Frauen „Midlife-Crisis“ nachgesagt – wenn Sie nochmal von vorne anfangen, etwas ganz anderes machen könnten, allerdings mit der einzigen Vorgabe: nichts mit Politik – was wäre das?

Ich habe meinen Traumjob gefunden, der für mich auch Berufung ist. Aber wenn ich einen Neuanfang machen müsste, dann nur als Redakteur bei einer oberbayerischen Lokalzeitung. Es macht sicherlich Spaß, sich so tolle Interview-Fragen auszudenken und ab und zu in Kommentaren auch ein bisschen auszuteilen.



Was halten Sie von folgender „Midlife-Crisis“-Idee: Sie werden Bürgermeister von Grafing? Ein lohnendes Ziel, weil man in der Kommunalpolitik doch viel mehr gestalten kann als in der Landespolitik?

Das Amt des Bürgermeisters von Grafing ist natürlich eines der schönsten Ämter der Welt, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber zum einen habe ich keine Midlife-Crisis und zum anderen haben wir mit Christian Bauer einen hervorragenden Bürgermeister. Wir arbeiten eng für die Bürgerinnen und Bürger von Grafing zusammen.



Alternative: Sie bleiben im Landtag bis zur Pensionierung (freilich vorausgesetzt, dass Sie stets gewählt werden), ohne größeren Posten wie Staatssekretär oder Ministeramt – das ist doch auf Dauer langweilig, oder?

Langweilig wird es einem als Landtagsabgeordneten nicht! Wir hatten seit meiner Wahl mit der Flüchtlingswelle, der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise wirklich einschneidende Veränderungen, die es noch immer zu meistern gilt. Die aktuellen Herausforderungen sind auch für die bayerische Landespolitik und damit für mich als Abgeordneten größer denn je. Ich will auch in der neuen Legislaturperiode meinen Beitrag dazu leisten, dass wir sie bestmöglich bewältigen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zurecht von uns.



Welche Aufgaben sehen Sie für den Landkreis Ebersberg als zentral an?

Hier sehe ich insbesondere die Bewältigung des demografischen Wandels, die Schaffung von Pflegeplätzen und von bezahlbarem Wohnraum sowie die Erreichung unseres Zieles, dass der Landkreis bis 2030 klimaneutral wird, was gerade in der aktuellen Situation unabdingbar ist. Sie kennen mich ja auch als kritischen Begleiter bei Themen rund um die Bahn. Nicht nur die aktuellen Planungen zum Brennerbasisnordzulauf machen mir Sorgen, sondern auch die gesamte Mobilität im Großraum München. Und: Wir müssen als Landkreis schnell Notfallpläne ausarbeiten, dass wir im Fall längerer Stromausfälle handlungsfähig bleiben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.