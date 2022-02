Volksfeste im Landkreis Ebersberg: Im Blindflug zur Wiesngaudi

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Hochbetrieb im Festzelt des Grafinger Volksfests. Lang ist’s her, das Bild stamm aus Vor-Corona-Zeiten und zeigt Michael Kinzner, wie er 16 gefüllte Maßkrüge zu den Tischen bringt. Ob’s heuer wieder klappt? © Stefan Rossmann

Hoffentlich klappts! Das wünschen sich die beiden Städte Ebersberg und Grafing und andere Gemeinden gleichermaßen. Es geht um die Frage, ob deren beliebte Volksfeste heuer stattfinden können. Die Prognosen schwanken zwischen 50 und 80 Prozent, was die Vorbereitungen zusätzlich kompliziert macht.

Landkreis - Der Grafinger Festwirt Anton Kainz ist zumindest „verhalten optimistisch“. Dabei könnte er sich selbst ein Geschenk machen. An seinem Geburtstag, den er am 6. Mai feiert, soll nach derzeitigen Plänen das Festzelt auf dem Grafinger Platz an der Jahnstraße aufgebaut werden. Danach will Kainz sich dort mit seiner Mannschaft zur Feier des Tages eine Halbe Bier aufmachen, meinte er im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung.

Grafinger Festzelt soll heuer länger stehen

Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) würde sich darüber gleich zweifach freuen, wie er in der jüngsten Stadtratssitzung sagte. Denn wenn das Grafinger Volksfest wie geplant vom 20. bis zum 31. Mai stattfinden kann, soll das Festzelt nämlich ausnahmsweise länger stehen bleiben. Vom 24. bis zum 27. Juni nämlich will hier der örtliche Trachtenverein seine Fahnenweihe begehen. Und in der Zwischenzeit wird die Stadt Grafing nach Absprache zwischen Kainz und Bauer das Zelt als außergewöhnlichen Veranstaltungsort nutzen können.

Das Ebersberger Volksfest soll vom 12. bis zum 22. August stattfinden. Mit diesem Termin sieht sich Festwirt Martin Lohmeyer ein bisschen im Vorteil, wie er meint. „Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass das Coronavirus im Sommer nicht so aktiv ist“, hofft er auf eine „Wiederholung“. Ob das Fest deswegen schon „in gewohntem Rahmen mit Barbetrieb und Feuerwerk stattfinden kann, da hänge ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster“. Er sei aber zumindest guter Dinge dass auch das klappt. Es komme darauf an, welche Auflagen er von den Behörden bekomme. Lohmeyer glaubt, „dass es wieder Einlasskontrollen geben wird“.

Fahrgeschäfte haben schon zugesagt

„Die Fahrgeschäftebetreiber haben mir größtenteils schon zugesagt, 80 Prozent der Verträge sind unterzeichnet und zurückgeschickt.“ Auch Kainz hat eigener Auskunft nach schon „mit den Fahrgeschäften telefoniert. Die stehen in den Startlöchern“. Sein Problem: „Ein Volksfest kann man nicht innerhalb von sechs Wochen organisieren.“ Das heißt, der Organisationsaufwand ist immens, obwohl nicht 100-prozentig sicher ist, dass das Volksfest stattfinden kann.

Kainz ist froh, dass er unter diesen Umständen seine Bedienungsmannschaft zusammen hat. „Kurzfristig bekommst du keine Leute mehr“, weiß er. Zum Teil haben ihm „bewährte Bedienungen“ zugesagt, für diejenigen, die sich in Corona-Zeiten anders orientiert hätten, habe er Ersatz gefunden. Er tue alles, dass das Volksfest in Grafing stattfinden könne. Was die Bedienungen betreffe, „werden wir jetzt erst aktiv“, sagt hingegen Lohmeyer, der einen größeren Zeitpuffer hat als sein Grafinger Kollege. Beide Festwirte hoffen auf „die Politik“ und darauf, dass das Corona-Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. „Momentan ist das ein Blindflug“, so Kainz, für den eine Terminverschiebung keine Option ist, dafür seien die Veranstaltungskalender auch überregional zu voll. Die Stadt Grafing selbst hat heuer tatsächlich einen zusätzlichen Termin im Kalender.

Stadtbad feiert 50. Geburtstag

Wie Bürgermeister Bauer in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, soll das 50-jährige Jubiläum einer städtischen Einrichtung mit überregionaler Sogwirkung gefeiert werden. Das Freibad besteht nämlich inzwischen seit einem halben Jahrhundert und aus diesem Grund sollen auch langjährige Stammgäste gewürdigt werden. Vielleicht ja mit einer Maß Freibier und einem Hendl auf dem Grafinger Volksfest.

Der Ebersberger Festwirt Martin Lohmeyer hatte im vergangenen Jahr ein besonderes Zuckerl für die Gäste auf seiner viertägigen „Sommerwiesn“. Die Kinder der Besucher bekamen einen Gutschein über zehn Euro. Und zwar an jedem Wiesntag. „Das ist sehr gut angekommen“, freut sich Lohmeyer über die Reaktionen. Mal schauen, vielleicht klappt ja auch das wieder.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.