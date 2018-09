Das hätte böse ausgehen können, doch zum Glück bemerkte der Fahrer rechtzeitig, was an seinem Auto los war.

Im Poinger Seewinkel hat am Mittwoch jemand eine Schraube in den rechten Vorderreifen eines BMW X1 gedreht. Wie die Polizei meldet, war das Auto in einem Carport am Schildkrötenweg geparkt. Als Tatzeitraum wird 14.45 bis 18 Uhr angegeben. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall nimmt die PI Poing entgegen, unter Tel. (08121) 9917-0. rm