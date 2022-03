Immobilien im Landkreis Ebersberg: Die Preise steigen – die Zinsen auch

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Für ein eigenes Haus im Landkreis Ebersberg reichen meist auch zwei Gehälter nicht aus. © Jens Büttner/dpa

Wer nichts hat, kommt auch auf nichts – und wer mit dem Kauf einer Immobilie liebäugelt, sollte genau kalkulieren. Diese beiden Schlussfolgerungen ergeben sich aus einer Einschätzung der Kreissparkasse und ihrer Immobilientochter LBS für den Kreis Ebersberg.

Landkreis – Galoppierende Immobilienpreise in der Region sind bekannt. Mittlerweile seien solche Immobilien aber selbst für die meisten Doppelverdiener-Haushalte nicht finanzierbar. „Unter einer Million Euro ist ein Reiheneckhaus in Poing nicht mehr zu haben“, so Sparkassen-Makler Robert Swatosch gestern bei einem Pressegespräch.

Es brauche schon eine Erbschaft oder einen Immobilienverkauf im Gegenzug als Schwungmasse. Wer in einer Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung zur Miete lebe, könne in der Regel höchstens eine kleinere Wohnung als Investitionsobjekt ins Auge fassen, um vom Immobilienmarkt zu profitieren.

Der Neubaumarkt im Landkreis Ebersberg im Marktspiegel 2022 der Sparkassen-Immo. Die Preisspanne erfasst am unteren Ende Landgemeinden wie Baiern, am teuersten ist es in Stadtnähe wie in Vaterstetten oder Poing. © Sparkassen-Immo

Wer wie die meisten dafür einen Kredit braucht, sollte trotz weiterhin steigender Immobilienpreise – 13 Prozent bayernweit allein 2021 – bis zur letzten Rate kalkulieren, raten die Sparkassen-Spezialisten. Die Zinsen hätten in den vergangenen Wochen angesichts der Weltlage spürbar angezogen, so Sparkassen-Vorstand Andreas Frühschütz: „Wir sind immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber es zeigt sich: Der Weg nach oben kann sehr schnell gehen.“ Eine Zinssteigerung von einem Prozentpunkt bei einem Darlehen über 300 000 Euro bedeute bei 1500 Euro Monatstilgung beispielsweise eine Mehrbelastung von 35 000 Euro – und zwei Jahre mehr Tilgungszeit.

Die Schere zwischen Mietpreis- und Kaufpreisniveau geht sehr stark auseinander

So einen Kredit mit Mieteinnahmen gegenzufinanzieren, das sei im Landkreis Ebersberg kein pauschales Erfolgsmodell, so Makler Swatosch: „Die Schere zwischen Mietpreis- und Kaufpreisniveau geht sehr stark auseinander.“ Das drücke die Rendite. „Jetzt blind auf diesen Zug aufzuspringen, ist nicht ganz ungefährlich.“ Und auch der florierendste Wohnungsmarkt sei Zyklen unterworfen, in denen es auch mal abwärts gehe.

Im Landkreis noch nicht in Sicht, sagt Banker Fühschütz. Er rechnet aber damit, dass die Russland-Sanktionen auf den Arbeitsmarkt drücken könnten und gestiegene Zinsen zu weniger Kaufinteresse führen könnten. „Indizien“ für einen abflachenden Anstieg der Immobilienpreise auch in der Region.

Angebot wird Nachfrage nicht gerecht

Dagegen spricht, dass das Angebot seit Jahren nicht der Nachfrage gerecht werden kann; das Nadelöhr laut Sparkasse: die Baulandausweisung. Das erklärt vielleicht mit, warum im Landkreis Ebersberg immer mehr Geld in den An- und Verkauf bestehender Wohn- und Gewerbeimmobilien fließt. Von 2017 bis 2021 stieg der Jahresumsatz laut Sparkasse um 34 Prozent, von 693 auf 930 Millionen Euro.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.