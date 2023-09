Invasion der Graugänse an Gewässern im Landkreis Ebersberg

Von: Michael Acker

Abflug: Ein Schwarm von Wildgänsen am Berger Weiher in der Gemeinde Steinhöring. © Sabine Heine

Die Graugänse an den Gewässern im Landkreis Ebersberg werden immer mehr, mitunter zum Schaden für Landwirte. Warum das so ist.

Landkreis – Frank Burkhardt, Chef der Unteren Naturschutzbehörde schiebt’s auf den Klimawandel. Aber nicht nur. Jedenfalls seien die immer wärmer werdenden Winter mit dafür verantwortlich, dass die Population der Graugänse im Landkreis Ebersberg immer größer wird. „Weil es nicht mehr so kalt wird, überleben immer mehr Tiere die entbehrungsreiche Jahreszeit“, sagt Burkhardt. Die natürliche Auslese finde nicht mehr in dem Ausmaß statt wie früher.

Mahlzeit: Graugänse haben sich auf einer Wiese am Egglburger See zum Grasen niedergelassen. © Manfred Lipp

Spaziergänger im Naturschutzgebiet Egglburger See in Ebersberg haben sich an den Anblick mittlerweile schon gewöhnt. Über 250 Graugänse sitzen zeitgleich auf einer landwirtschaftlichen Fläche neben dem Gewässer und grasen genüsslich in der Sonne. Was für die Erholungssuchenden vielleicht ein schönes Naturschauspiel darstellt, mag dem Landwirt die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Wildgänse richten Schaden an

Denn: Die Gänse richten Schaden an, wie Andreas von Lindeiner, Fachbeauftrager für Naturschutz beim Landesbund für Vogelschutz, der Ebersberger Zeitung sagt. Sie würden junges Getreide anknabbern und Gras auf Futterwiesen fressen. Hinzu komme, dass sie ihre Hinterlassenschaften auch auf frisch gemähtem Gras zurücklassen und der Vogelkot somit ins Futter von Milchkühen gerate. Und hier geht es nicht um geringe Mengen. „Eine Gans hinterlässt rund 400 Gramm Kot pro Tag“, sagt Experte von Lindeiner.

Nicht nur der Egglburger See ist betroffen, auch andere Gewässer wie der Berger Weiher in der Gemeinde Steinhöring oder die Speicherseen nördlich von Pliening erfreuen sich bei den Graugänsen großer Beliebtheit. Letztere schon seit Jahrzehnten, wie Frank Burkhardt von der Unteren Naturschutzbehörde zu berichten weiß. Auch dort seien landwirtschaftliche Flächen betroffen.

Schnell wird nach Bejagung gerufen

„Landwirte machten hier Schäden geltend“, ergänzt von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz. Dann komme immer der Ruf nach der Jagd, sagt er. Doch so einfach sei das nicht. Gänse seien ein „Kaliber für sich“, unheimlich schlau, aufmerksam und wehrhaft. Eine sinnvolle Bejagung helfe nur in lenkender Form. Am Speichersee habe man festgestellt, dass sich 80 Prozent der Population auf nur zwei Äckern aufgehalten hätten. Schüsse aus des Jägers Gewehr könnten dafür sorgen, dass die Gänse auf andere Flächen ausweichen, wo sie keinen oder nicht so großen Schaden anrichten könnten, so genannte Duldungsflächen. Hohe Abschusszahlen, so von Lindeiner, brächten nichts.

Warum sich die Tiere im Landkreis Ebersberg so wohl fühlen? Das liegt in den Augen von Burkhardt an der intensiven Landwirtschaft, die mehr Futter für die Graugänse abwerfe, aber auch daran, dass die Zahl der natürlichen Feinde gering sei. Eine Bejagung komme gerade im Naturschutzgebiet Egglburger See eigentlich gar nicht in Frage, weil man damit auch andere dort lebende und unter Schutz stehende Vögel vergräme.

Andreas von Lindeiner, der Experte vom Landesbund für Vogelschutz, rät dazu, die Graugänse in keinem Fall zu füttern. Das käme nämlich gerade an Badeseen immer wieder vor und sei natürlich vollkommen kontraproduktiv. „Gänse muss man scheu halten“. lautet sein Appell an die Bevölkerung.

