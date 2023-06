Invasion der Raupen Nimmersatt

Von: Josef Ametsbichler

Unangenehm: Der Eichenprozessionsspinner ist wegen seiner Gifthaare gesundheitsschädlich für den Menschen. Heuer hat er sich zum Glück noch nicht im Landkreis Ebersberg blicken lassen. © Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Sie sind hungrig und ihre Zahl ist Legion: Mehrere Raupenarten futtern sich derzeit durch die Gehölze im Landkreis Ebersberg.

Landkreis – Ungezügelt zuzelt der Buchsbaumzünsler schon wieder an den Buchsbäumen in der Region. Seit die fressgierige Raupe vor gut fünf Jahren erstmals massiven Kahlfraß in den Gärten im Landkreis Ebersberg angerichtet hat, war sie nie wirklich weg. Trotzdem ist sie jetzt mit aller Macht wieder da. „Rausreißen. Ein anderes Mittel gibt es nicht“, sagt Anna Lang vom Gartenbauverein Egmating. Wenn sie durch die Region fährt, sieht sie allerorts die braunen Elendshäufchen, die einmal Ziersträucher in allen Formen und Größen waren. „Ich weiß so was noch nie“, sagt sie. Was der Zünsler nicht schon erwischt hat, scheint heuer fällig zu sein. „Wir können ihn nicht aufhalten.“

Eklig und harmlos: Die Gespinstmotte ist weder giftig noch besonders schädlich. © Fotos: Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Stiller ist es um den Zünsler eine Gemeinde weiter, in Oberpframmern, berichtet die dortige Gartenbauvereinschefin Angela Broich. Totenstill. „Bei uns gibt es kaum mehr Buchs“, sagt sie über die Folgen der Fressorgien vergangener Jahre. Dabei haben die Gartler alles probiert. Seifenlauge. Absammeln. Keilförmige Einschnitte in die Blätterdecke, damit die Vögel auf das Gewürm aufmerksam werden. Algenkalk. Importgift aus Osteuropa. Auf Dauer alles vergeblich, denn meist reichen dem Zünsler ein, zwei unbemerkte Tage, um seinen Unterschlupf totzufressen. Nun sieht es so aus, als würde der Zünsler den letzten Buchsbaum-Widerstandsnestern im Landkreis nach und nach den Garaus machen. Tapfer, wer noch kämpft. „Viele sind es nicht mehr“, sagt Lang in Egmating.

Zwischen Totalschaden und Hoffnung

Einer davon ist Franz Reichl aus Glonn. „Wir tun, was wir können, um den Buchs zu erhalten“, sagt der Gartenbauvereinsvorsitzende und lobt den Strauch als schön und wertig. In seinem eigenen Garten und bei den anderen Glonner Gartenbauern rangieren die Schäden ihm zufolge zwischen „Totalschaden“ und „Es besteht noch ein Funken Hoffnung.“ Allerdings sei erst eine der drei diesjährigen Zünslergenerationen geschlüpft.

Radikal: Der Buchsbaumzünsler vernichtet Sträucher binnen Tagen. © dpa

Übrigens ist der Buchsbaumzünsler nicht die einzige Raupe Nimmersatt, die sich zurzeit im Landkreis Ebersberg durchs Gebüsch tafelt. Wer Traubenkirsche, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schlehe oder Wildpflaume sein Eigen nennt, hat wahrscheinlich schon Bekanntschaft mit der Gespinstmotte gemacht. Wie Zuckerwatte, nur in greislig, durchziehen deren auffällige Gewebe die genannten Gewächse. „Total harmlos!“, beruhigt Gabriela Lobinger, Insektenspezialistin bei der Bayerischen Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (LWF) in Freising. Die winzigen hellgrünen Raupen mit den schwarzen Punkten, nicht zu verwechseln mit dem wesentlich fülligeren Buchsbaumzünsler, seien für den Menschen ungefährlich. Und ihr Hunger sei zwar groß und der Blattfraß umfangreich, doch erholten sich die betroffenen Gehölze in der Regel problemlos. Gleiches gilt laut LWF für den Ringelspinner, geselliger Gespinstbewohner mit blauem Kopf und blauen Längsstreifen.

Eichenprozessionsspinner: Hautirritationen bei Mensch und Tier

Wesentlich unangenehmere Zeitgenossen sind die Eichenprozessionsspinner. Mit ihren giftigen Brennhaaren können sie bei versehentlicher Berührung Hautirritationen bei Mensch und Tier hervorrufen, die teils medizinische Behandlung erfordern. Laut LWF-Spezialistin Lobinger hat den giftigen Baumschädlingen, die vor allem Eichenstämme in konzentrierten Gespinsten befallen, der nasskalte Frühling zu schaffen gemacht: Weil die Eichen spät ausgetrieben hätten, sei wenig Nahrung da gewesen, weshalb der Bestand stagniere oder gar zurückgehe. Bislang sei bayernweit kein Befall gemeldet. Wo und wie häufig die Eichenprozessionsspinner heuer auftreten, lasse sich vermutlich erst ab der zweiten Junihälfte sagen.

Rar: Der Goldafter tritt bisher nur in Anzing auf. © Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Ebenfalls auf sich warten lässt der genauso ekelhafte Goldafter, eine Anzinger Spezialität. Er befällt wie der Prozessionsspinner bevorzugt Eichen, allerdings eher die Zweige als den Stamm. An der Staatsstraße 2081 nördlich der Nordgemeinde haben die Behörden den Schädling, der auch über allergieverursachende Brennhaare verfügt, über die vergangenen Jahre intensiv bekämpft. Es ist das einzige Vorkommen des Exoten im Landkreis Ebersberg – und das soll so bleiben. Heuer wurde er noch nicht gesichtet, doch laut LWF-Expertin Lobinger ist er hartnäckig und schwer auf Dauer loszuwerden.

Für Anna Lang vom Gartenbauverein Egmating hat das Schädlings-Elend um Zünsler und Spinner auch mit globalisierten Lieferketten zu tun, die die Raupen auf die Reise schicken. Seit ein paar Jahren ist ein alter Bekannter wieder in der Gemeinde aufgetaucht, an den sie sich nur aus Kindertagen erinnert: der Kartoffelkäfer. „Das wird die nächste Plage“, sagt die Gartenfreundin. Natürliche Fressfeinde: keine.

