Windräder und Bahnausbau: Vogelschützer kämpfen an verschiedensten Fronten

Von: Jörg Domke

Blick ins Schwabener Moos. Ein Problemort für den Landesbund für Vogelschutz. Der Kiebitz ist bedroht. © Dziemballa

Forstinning/Landkreis – Wenn Kreispolitik intensiv über Windräder im Forst debattiert oder über den Ausbau von Bahnstrecken, rückt zwangsläufig auch eine Interessensvertretung in den Fokus, die die Öffentlichkeit ansonsten eher projektbezogen bzw. sporadisch wahrnimmt. Mehr denn je, so scheint es, ist inmitten dieser Gemengelage auch eine klare Positionierung der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) gefragt.

So sieht es auch Benedikt Sommer. Der 38-Jährige ist seit Herbst 2019 der neue Kreisvorsitzende des LBV und damit Nachfolger von Richard Straub aus Markt Schwaben. Die beiden engagierten Naturschützer aus dem nördlichen Landkreis haben ihre Funktionen getauscht. Straub ist seither Stellvertreter. Sommer, der seit 2014 in Forstinning wohnt, war zuvor aber schon Straubs Vize. Ins kalte Wasser geworfen ist der neue Kreischef, der aus Freising stammt, also keineswegs.

„Die Zeit war gekommen“, sagt Benedikt Sommer. Zeit, die Verbandsarbeit auf Kreisebene in jüngere Hände zu legen. Zeit aber auch, Antworten auf Fragen zu finden, die sich mit der Gegenwart, mehr noch mit der Zukunft befassen. „Wir stehen an einem Scheidepunkt“, meint der Maschinenbauingenieur. Jetzt habe man die Chance zu gestalten. Jetzt sei die Gelegenheit, zu überlegen, wie man in Zukunft leben wolle. Auf dem gesamten Globus, aber eben auch ganz speziell im Münchner Speckgürtel. Dort, so Sommer, wo man mit Flächen sparsam umgehen sollte. Zugleich aber auch ortsnah Lebensmittel produzieren, Wohnraum schaffen und Energie produzieren wolle.

Längst nicht mehr nur den Vogelschutz im Sinn

Was das Thema Energie angeht, so hat der zweifache Vater (eineinhalb und dreieinhalb Jahre sind die Kinder) durchaus klare Vorstellungen. Für ihn, Sommer, gehören erneuerbare Energien zwingend in sein Bild über die Zukunft. Damit ist er konform mit dem, was derzeit ein im Landkreis entstandenes Bündnis für den Wald postuliert: Windkraft ja, aber bitte nicht im Wald.

Sommer vermisst nach eigenen Worten ein belastbares Konzept in Sachen Windkraft im Landkreis: „Mit den fünf Anlagen im Forst ist es doch nicht getan“, so sein Einwand. Der LBV-Kreisvorstand spricht sich deshalb gegenüber der EZ klar für einen offenen Dialog aus mit dem Ziel, ein energiepolitisches Gesamtkonzept zu bekommen.

Sorge um die Kiebitze im Schwabener Moos wird immer größer

Im Landkreis sieht der Forstinninger allerdings gegenwärtig noch weiteren Handlungsbedarf für seinen Kreisverband, dem derzeit rund 1200 Interessierte angehören. Auch der geplante Ausbau der Bahnstrecke im Süden sei so etwas wie eine Baustelle für die Vogelschützer. Wobei Sommer betont, dass sich der LBV längst nicht mehr nur als Vogelschutz-Initiative definiert, sondern inzwischen ein deutlich breiteres Spektrum abdeckt. Die Kreisgruppe etwa ist im Besitz einer Fläche in den Aßlinger Filzen. Dort schafft sie gerade ein Refugium für Libellen, Schlangen und Insekten. Angewandter Artenschutz sozusagen.

Besondere Sorgen machen sich die LBVer gerade im Landkreisnorden. Sommer spricht von einem echten Artensterben vor der Haustür und meint damit den Wiesenbrüterbestand im Schwabener Moos, besonders aber den Kiebitz. Erhebungen auch des Landkreises hätten längst deutlich dokumentiert, dass das Kiebitzsterben immer weiter fortschreite. Eine nicht unwesentliche Schuld geben die LBV-Leute den wenigen Hundehaltern, die bislang jede Bitte ignoriert hätten, zu bestimmten Zeiten im Jahr ihre Hunde nicht frei im Moos herumlaufen zu lassen.

Benedikt Sommer, Chef des Landesbunds für Vogelschutz im Landkreis Ebersberg © jödo

Benedikt Sommer verweist zum Beispiel auch darauf, dass die LBV-Kindergruppe 2020 eigens Schilder gemalt und aufgestellt hatte, die jedoch teils zerstört oder abgerissen wurden. Die Botschaft darauf lautete: Bitte Rücksicht nehmen auf Wiesenbrüter. Sommer: „Ich bin selber Hundehalter. Viele respektieren unser Anliegen, ein paar Ausreißer aber machen unsere ganze Arbeit leider zunichte“. Daher sieht der 38-Jährige eine der Hauptaufgaben des LBV im Landkreis für die Gegenwart auch darin, „ein Bewusstsein zu schaffen für das, was wir noch haben“.

Aufmerksam geworden nach einem Kontaktgespräch an der Haustür

Zum LBV ist der studierte Ingenieur übrigens aus reinem Zufall gekommen. Bei ihm an der Haustür in Forstinning hatte vor Jahren jemand geklingelt und gefragt, ob er im Verband mitmachen wolle. Sommer: „Ich bin nicht der Typ, der gleich an der Haustür zustimmt.“ Nach intensiver Prüfung sei er aber nach eigenen Worten dann doch zu dem Entschluss gekommen, dass die LBVer in und um Ebersberg die Richtigen sind, mit denen man sich aktiv für den Umweltschutz engagieren kann.

Bedroht im Schwabener Moos: Der Kiebitz © mzv