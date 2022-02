Jugendfeuerwehren im Aufwind

Von: Robert Langer

Höhepunkt bei der Einsatzübung der Jugendfeuerwehr Aßling: Der neue Hubschrauber der Bundeswehr für Such- und Rettungsdienst. © Feuerwehr

Trotz Corona: Die Jugendfeuerwehren können nach drei Jahren des Rückgangs wieder einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. So sind im Landkreis bei den 26 Nachwuchsgruppen 335 Jugendliche gemeldet, 79 Mädchen und 256 Buben (Stand 31.12.2021).

Landkreis - Im Jahr 2020 wies die Statistik nur eine Zahl von 301 Jugendlichen aus. Im Jahr 2015 waren es insgesamt 405 Mädchen und Buben. Das war aber auch ein Höchststand im Zehn-Jahres-Vergleich. Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den jetzt Kreis-Jugendfeuerwehrwart Mathias Weigl aus Forstinning vorgelegt hat.

Die Pandemie habe die Jugendfeuerwehrarbeit vor allem in der ersten Jahreshälfte 2021 klar bestimmt, so Weigl. Waren in diesem Zeitraum Übungen in Präsenz eher kaum beziehungsweise nur sehr eingeschränkt umsetzbar, so konnten die Jugendfeuerwehrgruppen in den Sommermonaten und dem Herbst wieder viele Übungen abhalten. „Zwar waren keine Großveranstaltungen möglich und wir organisierten den Kreisjugendfeuerwehrtag wieder dezentral“, so Weigl. „Aber eine Jugendwartversammlung in Präsenz, eine Jugendleistungsprüfung und die Prüfung für den Wissenstest wurden bei 15 Jugendfeuerwehrgruppen vor Ort abgenommen.“ Die drei mitgliedsstärktsten Jugendgruppen sind Ebersberg (36), Markt Schwaben (25) und Forstinning (22). Hohenlinden hat derzeit keine Jugendfeuerwehrgruppe. In einigen aktiven Gruppen sind keine Mädchen dabei.

Belastungen in der Schule häufigster Austrittsgrund

Die Austritte aus der Nachwuchsorganisation bewegen sich weiterhin bei rund 25 Jugendlichen pro Jahr, wobei die Belastung durch die Schule, wie die Jahre zuvor auch, als häufigster Austrittsgrund genannt wurde, heißt es.

Erfreulich sind laut Weigl die Übertritte aus den Reihen der Kinderfeuerwehren Parsdorf und Pliening. Insgesamt konnten im Jahr 2021 schon sechs Kinder aus den beiden Gruppen in die Jugendfeuerwehr übernommen werden.

Pandemiebedingte Verschiebungen bei Aufnahme in aktiven Dienst

Bei der Übernahme von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst sieht es zahlenmäßig jedoch nicht ganz so gut aus, so Weigl. 2021 sei ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. Weigl verweist auf die Altersstatistik des Jahres 2020. Da seinen bei den 17- und 18-jährigen Anwärtern und Anwärterinnen gerade mal nur 55 Jugendliche gemeldet gewesen. Gründe für das niedrige Übernahmen-Ergebnis könnten die pandemiebedingte Verschiebung der Aufnahme in den aktiven Dienst in 2021 gewesen sein.

„Letztendlich werden wir auch 2022 wieder mit viel Einsatz und Engagement die Jugendarbeit der Jugendfeuerwehren fortführen“, verricht Weigl. Um hierzu den Jugendgruppen vor Ort eine Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit anzubieten, wurde eine mobile Infotheke erworben. Diese erstrahlt im neuen Jugendfeuerwehrdesgin mit einem Foto der Jugendfeuerwehr Grafing und kann jederzeit für Veranstaltungen ausgeliehen werden.

„Herausragend“ gestaltetet sich laut Weigl der Jugendleiterkurs. Nach 2019 wurde die Schulung nach den Vorgaben des Bayerischen Jugendringes für angehende Jugendleiter einer Jugendfeuerwehrgruppe zum zweiten Mal auf Kreisebene angeboten. Acht Teilnehmer bildeten sich bei insgesamt acht Abendeinheiten, einem Samstag und einem Wochenende an der Jugendbildungsstätte Königsdorf fort. Bei den 34 Unterrichtsstunden wurden unter anderem Jugendschutz und Aufsichtspflicht, Gruppenpädagogik und Zuschüsse sowie Prävention sexualisierter Gewalt geschult.

