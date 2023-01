Katholiken in der Minderheit: Austrittszahlen im Landkreis Ebersberg so hoch wie nie

Von: Josef Ametsbichler

Der Kirche den Rücken kehren: Immer mehr Menschen fassen diesen Entschluss. Die Entwicklung scheint sich über die Jahre rasant zu beschleunigen. Leere Kirchenbänke sind nur eine der Folgen. Symbolbild: Ingo Wagner/dpa © Ingo Wagner

Die Kirche ist gebeutelt von Skandalen. Der Glaube wird für viele Menschen immer unwichtiger. Und die Kirchensteuer ist für mehr und mehr Menschen schlicht eine Ausgabe , die sie sich nicht mehr leisten. Für die Kirchen hat das im Landkreis Ebersberg dramatische Folgen – das zeigen die Austrittszahlen.

Landkreis – Etwas ist gekippt im Landkreis Ebersberg. Scheinbar geräuschlos haben die Menschen hier mit einer jahrhundertealten oberbayerischen Gewissheit gebrochen: Bei uns ist man katholisch. Das stimmt nicht mehr, sagt die Statistik. Im Jahr 2021 lag der Katholikenanteil an der Gesamtbevölkerung nur noch bei 44,8 Prozent. 2011 waren es noch 54,84 Prozent, Quelle sind die offiziellen Zahlen der Erzdiözese München-Freising. Den Katholiken ist die Mehrheit abhanden gekommen. Bei einem von 128 870 auf 144 562 Bewohner angewachsenen Landkreis sank gleichzeitig die Zahl der Katholiken von 70 672 auf 64 759 – kirchenfremder Zuzug erklärt das Schrumpfen also bei weitem nicht.

Kirchenaustritte im Kreis Ebersberg betreffen Katholiken und Protestanten

Ein Rundruf bei den Standesämtern zeigt zwei Entwicklungen. Erstens: Die Abkehr der Gläubigen von der Kirche betrifft nicht nur die Katholiken, sondern auch die Protestanten. Nur gibt es laut Landeskirche keine regionale Statistik, weil der Landkreis in zwei Diözesan-Zugehörigkeiten aufgeteilt ist, München und Rosenheim.

Zweitens: Die Flucht aus der Kirchenzugehörigkeit nimmt immer mehr Fahrt auf. Von einem „deutlichen Anstieg“ der Austritte hatte die Ebersberger Zeitung über das Jahr 2009 berichtet. Damals verzeichnete das Standesamt in Ebersberg 68 entsprechende Erklärungen. 2021 waren es 367. 2022 waren es 447. Anzumerken ist dabei zwar, dass sich der Zuständigkeitsbereich verdoppelt hat, was die Einwohnerzahl angeht: Mittlerweile ist das Ebersberger Standesamt auch für Kirchseeon und die Verwaltungsgemeinschaft Aßling mit Aßling, Emmering und Frauenneuharting zuständig. Doch selbst halbiert ist die Steigerung noch enorm.

Die Zahlen steigen in den Standesämtern enorm an

Eine merkliche Zunahme der Austritte von einem Jahr aufs andere ergibt auch eine Stichprobe bei weiteren Landkreis-Gemeinden. Poing meldet 259 für 2021 und 332 für 2022. Steinhöring meldet 46 für 2021 und 75 für 2022. Glonn meldet in der Verwaltungsgemeinschaft 151 für 2021 und 245 für 2022. Grafing meldet 189 für 2021 und 335 für 2022. Grafings Standesamts-Chefin Verena Schwaiger ist selbst überrascht vom drastischen Anstieg um rund drei Viertel von einem Jahr aufs andere, als sie die Zahlen nachschaut.

Austrittsgründe: Geld und schlechte Presse

Die Standesbeamte erzählt, dass gut ein Drittel der Austrittswilligen ein gewisses Redebedürfnis mitbringt – obwohl die Behörde niemals nach den Gründen für den Abkehr von der Kirche fragt. „Meistens geht es um den finanziellen Aspekt“, sagt sie aus dieser Erfahrung heraus. Heißt: Die Menschen sparen sich die Kirchensteuer, die in Bayern immerhin acht Prozent der entrichteten Einkommensteuer ausmacht. Und natürlich spiele auch das eine Rolle, was Schwaiger „schlechte Schlagzeilen“ nennt. Das im Januar veröffentlichte Gutachten zu Kindesmissbrauch in der Erzdiözese München-Freising etwa, als jüngster Höhepunkt diesbezüglicher Kirchenskandale.

Bianca Karbstein, Standesbeamtin in Ebersberg, beobachtet, dass die Altersspanne der Austrittswilligen über die Generationen reicht. „Nur Leute über 70 treten weniger häufig aus“, sagt sie. In dieser Gruppe ist die Verbundenheit mit der Institution Kirche offenbar noch größer.

Glaube ohne Institution

Bei anderen wiederum ist genau die Institution das Problem. „Ich glaube ja trotzdem noch“, ist ein Satz den Verena Schwaiger in Grafing so oder so ähnlich öfter zu hören bekommt. Sie betont: „Bei uns muss sich keiner rechtfertigen.“

Der Kirchenaustritt ist eigentlich nur ein dröger, in ein paar Minuten erledigter Verwaltungsakt. Trotzdem sei es für manchen ein emotionaler Bruch mit dem Altgewohnten. Schwaiger erzählt von einem Mann, der ihr mit unterschriftsreifen Formular gegenüber saß, es sich im letzten Moment anders überlegte und doch nicht austrat. Ein Ausnahmefall.

