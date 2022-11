Der Fantasie keine Grenzen setzen: Lehrerin schreibt Kinderbuch, das alle mitgestalten können

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Stolz zeigen Julian Esposito und Celina Elbe das Kinderbuch „Fabsi und Trixi – Die geheimnisvolle Höhle“ ihrer ehemaligen Lehrerin, an dem sie zeichnerisch mitwirken durften. © Stefan Rossmann

Die Grundschullehrerin Heidrun Lick hat ein Kinderbuch geschrieben, das 20 Klassen aus dem Landkreis mitgestalten durften. Die Zeichnungen von über 100 Kindern fanden darin Platz.

Steinhöring – Ein Mal im Leben mit einem Text oder einer Zeichnung in einem Buch abgedruckt werden. Für Julian Esposito (11) und Celina Elbe (12) ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Vor zwei Jahren, als die beiden noch in der vierten Klasse der Grundschule Steinhöring waren, hatte ihre Lehrerin Heidrun Lick eine Idee für ein Kinderbuch. Das besondere an der Idee: Anstatt das Buch wie „normal“ von einer Illustratorin gestalten zu lassen, entwarf die Illustratorin für Licks Buch nur die Hauptcharaktere. Die restlichen Bilder im Buch wurden von Kindern gezeichnet. Über 100 Kinder aus 20 Klassen, von der Vorschule bis zur fünften Klasse, nahmen an dem Projekt teil. Eine Jury entschied, welche Bilder – zum Teil auch nur Details aus größeren Zeichnungen – es in das fertige Werk schafften.

Ein Buch, das auch die Leser mitgestalten sollen

Gezeichnet werden durfte nur in Schwarz-Weiß, denn die Idee der Autorin ging noch weiter: Das Buch soll nicht nur von Kindern für Kindern gestaltet werden, die kleinen Leser sollen selbst auch die Möglichkeit haben, das Buch mitzugestalten und auszumalen. Ihr Gedanke dabei: Vielleicht ja als gemeinsames Projekt in der Schule, als ein ganz persönliches „Klassenbuch“.

In der Schule durften auch Julian und Celina für das Buch künstlerisch tätig werden. „Wir haben immer verschiedene Ausschnitte vorgelesen bekommen“, erzählt Julian. Dann durften die Kinder sich überlegen, was sie dazu malen wollten. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Wesen, die es in echt gar nicht gibt; Dinos, Giraffen, die einen kurzen Hals haben und wie Zebras aussehen, alles war möglich, schwärmt der Elfjährige und auch Celina betont: „Wir durften unserer Kreativität freien Lauf lassen.“

Julian: „Endlich weiß ich, was passiert.“

Einen Baum mit Hängematte und einen Troll haben die beiden im Buch bereits als ihre Zeichnungen wiedererkannt. Auch eine Idee der Autorin, das Buch als eine Art „Wimmelbuch“ aufzuziehen, mit Zeichnungen von bis zu 15 Kindern auf einer Seite, um die Kinder nach ihren Werken suchen zu lassen. Ob sie aber tatsächlich alle ihre Zeichnungen entdeckt haben, sind sich die Sechstklässler nicht sicher.

Heidrun Lick, Lehrerin und Kinderbuchautorin. © Stefan Rossmann

Schön sei vor allem, das Buch endlich in Händen zu halten, freut sich Celina und Julian fügt hinzu: „Endlich weiß ich, was passiert.“ Denn beim Vorlesen in der Schule hat Frau Lick immer an den spannendsten Stellen aufgehört, erinnern sich die Kinder. „Das war immer gemein, ich wollte wissen, wie’s weitergeht!“

Erscheinungsdatum: 20. Oktober 2022

Jetzt kennen die beiden endlich auch die spannendsten Stellen, „wenn sie in der Höhle eingesperrt sind und keinen Ausgang mehr finden“, erzählt Celina und Julian meint: „Ich hätte mich nicht mal getraut, allein in diese Höhle reinzugehen.“

Am 20. Oktober erschien das Buch, eine Woche später bekamen die Kinder ein Exemplar. Was sie dann als Erstes gemacht haben? Natürlich die Bilder angeschaut. „Das ist schon was Besonderes, ein Buch zu haben, in dem ich was gemalt habe“, sagt Julian stolz. Noch stolzer sind die beiden aber auf ihre ehemalige Lehrerin: So eine Idee zu haben und dann noch so ein Konzept zu entwickeln, meint Julian, „es ist schon cool, eine Autorin zu kennen.“

Nur perfekte Zeichnungen würden nicht in das Wunderland passen

„Und dass sie auch den Kleinen eine Chance gegeben hat, von denen man vielleicht meint, dass sie noch nicht so gut zeichnen können“, fügt Celina hinzu. Denn in einem sind sich die beiden einig: In dem Buch geht es um ein Wunderland, dort kann alles vorkommen. Und nur perfekte Zeichnungen würden da nicht passen.

Erhältlich ist „Fabsi und Trixi – Die geheimnisvolle Höhle“, erschienen im einhorn-Verlag, zum Preis von 12,90 Euro. ISBN: 978-3-95747-143-7. Signierte Exemplare sind erhältlich unter fabsi.trixi.zauberwelt@gmx.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.