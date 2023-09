Kindesmissbrauch: 52-Jähriger zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Von: Helena Grillenberger

Akten auf den Tisch der Staatsanwaltschaft gelegt (Symbolbild) © Bernd Wüstneck / dpa

Ein 52-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wurde am Dienstag zu einer Haftstrafe verurteilt. Er hatte das siebenjährige Nachbarskind sexuell missbraucht. Der Mann ist dreimal einschlägig vorbestraft.

Landkreis – Drei Mal war der Angeklagte, der sich am Dienstag wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten musste, bereits einschlägig vorbestraft. Drei Mal war es eine Bewährungsstrafe gewesen.

Dieses Mal nicht mehr: Ein damals siebenjährige Mädchen war zum Spielen zu ihrem Nachbarn, dem zum Tatzeitpunkt 50-Jährigen Angeklagten, gegangen, mit dessen Kindern es oft Zeit verbrachte. Die Kinder waren nicht daheim, stattdessen durfte sie mit dem Tablet des Mannes spielen.

Der Angeklagte zog sich und das Kind aus

Während sie beschäftigt war, zog der heute 52-Jährige dem Mädchen Hose und Unterhose aus und fing an, es am Po und zwischen den Beinen zu streicheln. Ob er sie küssen und „abschlecken“ dürfe, habe er gefragt, wie die Siebenjährige in ihrer Aussage, die als Video im Verhandlungssaal abgespielt wurde, erklärte. „Ich hab nix gesagt, weil es mir peinlich war.“ Dabei habe sich der Mann aus dem südlichen Landkreis selbst ebenfalls die Hose ausgezogen.

„Mein Herz hat geklopft, das war mir zu viel.“ Dass er sie kraulen dürfe, dem habe sie sogar zugestimmt – „ich dachte ja, er meint am Rücken!“, sagte das Kind immer wieder. Bevor die Siebenjährige an dem Tag von ihrer Mutter abgeholt wurde, gab er ihr noch die Warnung mit auf den Weg, ja niemandem von den Berührungen zu erzählen. Doch das Mädchen berichtete ihrer Mutter noch am selben Tag, was passiert war.

Vor Gericht gab er alles zu

Der Angeklagte gab vor Gericht alles zu. Er habe einiges getrunken und dazu Antidepressiva genommen – seine Erinnerung sei verschwommen. Das half ihm nichts, wie das Gutachten der Sachverständigen zeigte: Keine Hinweise auf einen schweren Rausch. „Allein die Tatsache, dass er dem Kind sagt, es solle nichts verraten“, zeige, dass er gewusst habe, was er tat.

„Es tut mir unglaublich leid“, erklärte der Angeklagte. „Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich schäme“, sagte er noch und betonte Reue. Wie jedoch auch schon bei den drei vorangegangenen, einschlägigen Taten. In den Urteilsbegründungen, die Richter Frank Gellhaus verlas, war von reuevollen Geständnissen die Rede.

Mädchen leidet noch immer unter dem Vorfall

Ihre Tochter leide auch heute, zwei Jahre später, noch stark unter dem Vorfall, erklärten die Eltern des Kindes. Sie könne nicht alleine schlafen, habe grundsätzlich Angst vor erwachsenen Männern, selbst wenn sie diese bereits kenne – zuletzt habe sie sich von einem Kindergeburtstag abholen lassen, weil der Vater des Geburtstagskindes zuhause war.

„Vier Fälle habe ich in meiner Praxis noch nicht erlebt!“, betonte Richter Gellhaus schließlich an den Angeklagten gewandt. Zwar zeige er sich reuevoll, die Bemühungen der Wiedergutmachung, wie der aktuell laufende Umzug, seien jedoch zu spät erfolgt, um als ernsthafter Versuch zu gelten. „Sie haben bisher alle Bewährungen durchgestanden“, sagte er, „aber es gibt zum Teil klare Deckungen mit den anderen Fällen – und immer hatten Sie eine positive Sozialprognose.“

Keine Bewährungsstrafe mehr möglich

Die habe das Gericht dem Angeklagten am Dienstag auf keinen Fall mehr aussprechen können. „Ebenso wenig kann das Gericht zu einer Strafe kommen, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.“ Er verurteilte den Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

