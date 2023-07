Vollrausch kostet 5400 Euro: 22-Jährige nach Blackout vor Gericht

Von: Helena Grillenberger

Auf fast drei Promille brachte es die 22-Jährige. © Angelika Warmuth/dpa

Mit knapp drei Promille machte eine Kirchseeonerin (22) in der Halloweennacht 2022 nicht nur dem Personal der Ebersberger Klinik, sondern auch der Polizei das Leben schwer.

Kirchseeon/Baldham – Fast drei Promille, ein Schlag mit dem Ellbogen gegen eine Sanitäterin, diverse Beleidigungen und Tritte gegen Polizisten und schließlich eine Nacht in der Arrestzelle: Diese Bilanz hat eine 22-jährige Kirchseeonerin aus der Halloween-Nacht vergangenen Jahres vorzuweisen. Sie landete deshalb vor dem Ebersberger Amtsgericht.

Dabei könne sie sich zwischen dem Shots-Trinken in einer Bar in Baldham und dem Aufwachen auf der Polizeistation an nichts mehr erinnern, erklärte die junge Frau Richter Benjamin Lenhart. Jetzt vom Staatsanwalt vorgelesen zu bekommen, wie sie sich benommen habe, „das schockiert mich wirklich“, fügte sie hinzu. „Das ist alles sehr doof gelaufen, so kenn ich mich gar nicht“, erklärte sie.

Freundin rief Sanitäter

„Das ist nicht nur doof gelaufen“, wurde der Richter deutlich, „sondern Sie sind so weit gegangen, dass Sie sich komplett Ihre Zukunft verbauen könnten.“

Gemeinsam mit einer Freundin war die Angeklagte in Baldham feiern gewesen. Die Freundin sei über weite Teile des Abends verschwunden gewesen, die Angeklagte habe daher allein oder mit Fremden getrunken.

Weil sie irgendwann nicht mehr alleine geradeaus gehen konnte, sich bereits einmal übergeben hatte und wohl nicht mehr wusste, wo sie eigentlich war, habe die Freundin schließlich einen Sanitäter kommen lassen, erklärte die Sanitäterin als Zeugin vor Gericht. Die Fahrt ins Ebersberger Krankenhaus sei friedlich verlaufen, die Angeklagte habe vermutlich geschlafen. Bis sie zur Ortseinfahrt Ebersberg kamen: Da habe die 22-Jährige, die zur Sicherung während der Fahrt auf der Liege festgeschnallt gewesen war, angefangen an den Gurten zu ziehen und zu strampeln. Die Sanitäterin habe sich ihr von hinten genähert, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist – dabei traf die Angeklagte sie mit dem Ellbogen am Unterarm.

Polizei musste gleich zwei Mal ausrücken

Im Krankenhaus angekommen, musste die Polizei anrücken, um für Ruhe zu sorgen. Wenige Stunden später wurde die junge Frau entlassen, weigerte sich jedoch – wohl noch immer alkoholisiert –, das Krankenhaus zu verlassen. Erneut mussten zwei Polizeibeamte kommen. Beide beschimpfte die junge Frau, versuchte nach ihnen zu schlagen und treten, weshalb die Beamten sie schließlich mit auf die Wache nahmen. Ihr Widerstand hörte dort noch nicht auf: Zunächst habe der 29-jährige Polizist, der als Zeuge geladen war, die junge Frau unter vollem Kraftaufwand aus dem Wagen ziehen müssen. Anschließend habe sie sich weiter gespreizt, sich mit den Füßen in den Boden gestemmt. Als zwei Beamtinnen ihr schließlich Schuhe und Hose für die Arrestzelle ausziehen wollten, stießen sie auf so heftige Gegenwehr, dass die 22-Jährige letztendlich von zwei Beamten ihre Kleidung abgenommen bekommen musste, weil es die beiden Frauen alleine nicht schafften.

„Wie ich wieder zu mir gekommen bin, war ich einfach nur verwirrt“, erklärte die Kirchseeonerin. „Ich konnte gar nicht begreifen, wo ich war. Ich musste ein paar Zettel unterschreiben und dann saß ich auf der Straße.“

Richter: „Das sind Werte, da wären andere hier im Raum zu nichts mehr in der Lage!“

Normalerweise trinke sie nicht viel, betonte sie, woraufhin ihr Richter Lenhart ins Gewissen redete: „Ich bin kein Jugendrichter und Sie sind erwachsen“, sagte er. „Aber wenn man normalerweise nicht viel trinkt, kommt man eigentlich nicht auf fast drei Promille! Das sind Werte, da wären andere hier im Raum zu nichts mehr in der Lage!“

Allen drei Zeugen bot die junge Frau ein Schmerzensgeld an. Die Anklage hatte unter anderem auf Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gelautet. Nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme verurteilte Richter Benjamin Lenhart die 22-Jährige dann aber wegen fahrlässigen Vollrausches zu einer Geldstrafe von 5400 Euro.

